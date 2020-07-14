Erkan Kolçak Köstendil baba oldu!

Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, 2018 yılında meslektaşı Cansu Tosun ile nikah masasına oturmuştu.Ünlü çiftten güzel haber geldi. Dün doğum yapan Cansu Tosun, bir erkek bebek dünyaya getirdi.Çift, oğullarına 'Marsel' adını verdi.Mutlu haberi çiftin yakın arkadaşı Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.