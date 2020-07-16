Erkan Kolçak Köstendil'den doğum sonrası fotoğraf...

Geçtiğimiz gün baba olan Erkan Kolçak Köstendil, eşi ile fotoğrafını paylaştı:"Duygularımı anlatabilecek kadar kalemim kuvvetli değil ama en azından teşekkür edebilirim.Başta bilgisi ve sevgisiyle herşeyi gözümüz kapalı emanet ettiğimiz doktorumuz Yusuf Olgaç'a bizi 7/24 yalnız bırakmayan ve sürece hazırlayan ebe Hayriye'ye, sporla beni bile doğurtabilecek olan Özlem İncesu Güveli'ye, bizimle yakından ilgilenen tüm hastane personeline teşekkürlerimi sunarım Allah'a şükür! Canına kurban Cansu Hoşgeldin oğlum..."