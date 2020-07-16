Erkan Kolçak Köstendil'den doğum sonrası fotoğraf...

Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un oğulları Marsel iki gün önce dünyaya geldi. Çift, doğum sonrası ilk kareyi sosyal medya hesaplarından duygusal bir mesaj yazarak paylaştı.

16.07.2020 15:57 Magazin

Erkan Kolçak Köstendil'den doğum sonrası fotoğraf... Geçtiğimiz gün baba olan Erkan Kolçak Köstendil, eşi ile fotoğrafını paylaştı:

"Duygularımı anlatabilecek kadar kalemim kuvvetli değil ama en azından teşekkür edebilirim.Başta bilgisi ve sevgisiyle herşeyi gözümüz kapalı emanet ettiğimiz doktorumuz Yusuf Olgaç'a bizi 7/24 yalnız bırakmayan ve sürece hazırlayan ebe Hayriye'ye, sporla beni bile doğurtabilecek olan Özlem İncesu Güveli'ye, bizimle yakından ilgilenen tüm hastane personeline teşekkürlerimi sunarım Allah'a şükür! Canına kurban Cansu Hoşgeldin oğlum..."

YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: