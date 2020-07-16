Geçtiğimiz gün baba olan Erkan Kolçak Köstendil, eşi ile fotoğrafını paylaştı:
"Duygularımı anlatabilecek kadar kalemim kuvvetli değil ama en azından teşekkür edebilirim.Başta bilgisi ve sevgisiyle herşeyi gözümüz kapalı emanet ettiğimiz doktorumuz Yusuf Olgaç'a bizi 7/24 yalnız bırakmayan ve sürece hazırlayan ebe Hayriye'ye, sporla beni bile doğurtabilecek olan Özlem İncesu Güveli'ye, bizimle yakından ilgilenen tüm hastane personeline teşekkürlerimi sunarım Allah'a şükür! Canına kurban Cansu Hoşgeldin oğlum..."
Erkan Kolçak Köstendil'den doğum sonrası fotoğraf...
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un oğulları Marsel iki gün önce dünyaya geldi. Çift, doğum sonrası ilk kareyi sosyal medya hesaplarından duygusal bir mesaj yazarak paylaştı.
16.07.2020 15:57 Magazin