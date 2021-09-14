Erkan Petekkaya, Emniyet Amiri Ömer’le dönüyor

O3 Medya’nın Star TV için çekeceği kod adı Suçlu olan dizinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Şenol Sönmez’in yöneteceği diziyi Ali Erkan Ersezer ile Sertaç Sayın yazıyor.Şenol Sönmez’in aynı zamanda proje tasarımcısı olduğu dizide Ayşe Kahraman adlı garson kızın öldürülmesiyle başlayan olaylar zinciri ele alınıyor.Cinayetin bir numaralı zanlısı Bora Demircioğlu adlı varlıklı bir ailenin oğludur. Bir yanda Erkan Petekkaya’nın hayat verdiği cinayeti aydınlatmaya çalışan emniyet kanadının başarılı ismi Ömer, diğer yandan da Nehir Erdoğan’ın sunduğu Sessiz Çığlık isimli programla reyting rekorları kıran Elif vardır. Sürükleyici hikâyesiyle dikkat çeken dizinin ekibi yakında sete girecek.