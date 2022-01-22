Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya geri dönüyor!

Yayınlandığı ilk sezon yüksek reytingler alan Kırmızı Oda dizisi Erkan Petekkaya'nın kadroya katılmasıyla birlikte bir süre zirveden inmemişti. Petekkaya'nın canlandırdığı 'Delikanlı Sadi'nin vedasının ardından ise işler istenildiği gibi gitmedi. Kırmızı Oda, yeni sezonda ilk 10’a bile giremedi. Bunun üzerine Tv8’in sahibi Acun Ilıcalı diziye ara vereceklerini açıkladı.Bu arada Erkan Petekkaya ile yeniden bir anlaşma sağlandı. Kırmızı Oda’nın yeni bölümlerinde Sadi’nin yeni hikâyelerine yer verilecek ve yine Sadi’nin yaşamı flashback sahnelerle canlandırılacak.