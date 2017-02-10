Nurgül Yeşilçay'ın rol aldığı "Paramparça" dizisinden ayrılmasının ardından Erkan Petekkaya ile aralarında problemler olmuş ve iki oyuncu mahkemelik olmuştu. Nurgül Yeşilçay'ın, oyuncu Erkan Petekkaya'ya cep telefonu mesajlarıyla "hakaret" ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava Petekkaya'nın şikayetinden vazgeçmesi üzerine düştü.
Mahkemenin hakimi Doğan Yücesoy, “Türkiye'nin tanınmış insanlarısınız. Bizler sizleri sevgiyle izliyoruz. Sizleri burada görmek bizi üzüyor. Davanın böyle bitmesinden dolayı ben mutluyum.” dedi.
NURGÜL YEŞİLÇAY'DAN MANİDAR PAYLAŞIM
Erkan Petekkaya'nın bu kararının ardından Nurgül Yeşilçay, Instagram hesabından oldukça manidar bir paylaşımda bulundu. Yeşilçay, avukatlarıyla birlikte çekilmiş fotoğrafının altına "Haklı olmak pes ettirir" yazdı.
Erkan Petekkaya-Nurgül Yeşilçay davasında sürpriz gelişme!
Erkan Petekkaya şikayetinden vazgeçti, Nurgül Yeşilçay'ın cep telefonu mesajlarıyla "hakaret" ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava düştü.Magazin - 10 Şubat 2017 16:41
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