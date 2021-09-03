Erkan Petekkaya oğlu Cano'yu paylaştı!

Geçtiğimiz sezon 'Delikanlı Sadi' karakterine hayat verdiği 'Kırmızı Oda'ya veda eden Erkan Petekkaya, şimdilerde 'Suçlu' diziyle gündemde.'Suçlu' dizinde başrol olacağı konuşulan Petekkaya, Instagram hesabından oğlu Cano'yla pozunu paylaştı. "Canım oğlum tüm çocuklarımıza önce sağlık sonra yeni öğretim yılında bol başarılar dilerim. Melekler hep onlarla olsun. Sevgiler, selamlar" notunu yazdı.Ünlü oyuncunun oğlu Cano Petekkaya, babasının boyuna yetişti. Petekkaya'nın paylaşımına takipçilerinden 65 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum geldi.