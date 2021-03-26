Erkan Petekkaya oyunculuğu fark yarattı!

'Delikanlı Sadi' karakteriyle 'Kırmızı Oda'ya dahil olan usta oyuncu farkını hemen gösterdi. Doğu şivesiyle karaktere bambaşka bir hava katan oyuncu, performansıyla da izleyicileri oldukça duygulandırdı. Erkan Petekaya adı her hafta Twitter'da TT listesine girerken dizinin reytingleri de yeniden yükselişe geçti.Bu duruma TV8 yönetimi de kayıtsız kalamadı. Erkan Petekkaya'yı kanalın diğer dizisi 'Doğduğun Ev Kaderindir'e de konuk etti. Usta isim, yine 'Delikanlı Sadi' olarak başka bir dizide daha boy gösterdi.-Kırmızı Oda'daki Sadi karakteri, seni ömrümün sonuna kadar izleyebilirim nasıl güzel bir oyuncusun Erkan PETEKKAYA-Erkan Petekkaya oyunculuğu der susarım.-Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda’ya bir geldi, şivesi ve adamlığı ile yıktı geçti!-Erkan Petekkaya'yı bu rolde gerçekten çok başarılı buldum harika oynuyor Sadi'yi bakalım hikayesinde daha derine indiğimizde neler öğreneceğiz.-Kırmızı Oda'da Erkan Petekkaya nasıl oynuyor ya adamın oyunculuğu çok iyi.