Erkan Petekkaya'dan farklı "Divane Aşık Gibi" yorumu

Erkan Petekkaya, önceki akşam Endomol Shine Türkiye'nin CEO'su Hakan Eren ile eşi Aylin Eren'in kutlama partisine katıldı.

Magazin - 12 Ocak 2017 19:59
Erkan Petekkaya'dan farklı "Divane Aşık Gibi" yorumu
Hakan Eren ile eşi Aylin Eren'in kutlama partisine çok sayıda ünlü isim katıldı. Gecceye katılanlar arasında Paramparça dizisinin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya vardı. Oyunculuktaki başarıyla ön plana çıkan Petekkaya'nın sesinin güzelliği biliniyor. Özel geccelerde sahneye çıkmayı seven ünlü oyuncu Hakan Eren'in kutlama partisinde de bu alışkanlığını devam ettirdi. Sahneye çıkıp "Divane Aşık Gibi" türküsünü seslendiren Petekkaya'nın o anları sosyal medyada paylaşıldı. Türkü farklı bir yorum katan oyuncunun yorumu yine büyük beğeni topladı.

İşte o anlar;
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