Erkan Petekkaya'nın tatil keyfi!

Magazin - 30 Temmuz 2017 13:00

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, eşi Didem Petekkaya ve oğlu Cem Cano ile birlikte Ege sahillerinde tatil yapıyor.E.Petekkaya isimli kendine ait teknesiyle mavi tura çıkan ünlü oyuncu, önceki gün Göcek’te bir koyda görüntülendi. Bir süre önce Uzakdoğu tatiline çıkan ve Uzakdoğu tatili sonrası soluğu Ege sahillerinde alan Petekkaya, tatilin keyfini çıkarıyor."Paramparça" dizisinin final yapmasının ardından bol bol tatil yapan ve yeni sezona kendini hazırlayan Erkan Petekkaya, yeni sezona öncesi enerji toplayarak bomba gibi dönmeye hazırlanıyor.Fotoğraflar: haberturk.com