Erkeğinizi çıldırtmanın yolları!

Onun size duyacağı hayranlık, sadakat ve bağlılığı arttırmak sizin elinizde...

Cinsellik - 27 Ocak 2017 20:41
Erkeğinizi çıldırtmanın yolları!
Yatakta sizi bir tanrıça gibi görmesini sağlayacak yöntemleri denediğinizde ilişkinizin nasıl tazelendiğine inanamayacaksınız.

Erkekler yatakta ne ister? Kadınların birbirlerine soramadığı, itiraf edemediği ve tartışamadığı konulardan biridir.

Tabiatları gereği, seks konusunda hiç bir fırsatı kaçırmamak üzerine dizayn edilmiş olan erkek türü bile yatakta hayli seçicidir aslında.

Farklılık yaratan, unutamadıkları seks anılarına çok önem verirler. Bu unutulmaz anları yaşatabilen kadınlara ise herşeylerini verir, kul köle olurlar!

Özel metotları bilen bir kadın, erkeğinin yatağının kraliçesi olmuş ve yıllar boyunca hiç unutamayacağı o özel anları erkeğine yaşatabilen tek kadın olmuş demektir. On sevişme sonrası, hassas noktalarında gezinip tüm görevleri tek başınıza yerine getirmeye ne dersiniz?
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: cinsellik

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

CİNSELLİK HABERLERİ

  • Kadın gözüyle!
  • Sekste tabu yok!
  • Orgazm sorunsalı!
  • Cinselliğin Yaşı Yok!
  • Cinsel isteği arttırmak için...
  • Cinsel IQ'nuz kaç?
  • Orgazmın 6 faydası
  • Seksin bilinmeyen faydaları
  • İşte ideal seks süresi!
  • Üretkenlik için sevişin!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Cesur ve Güzel'de nikah var
  • Caner Erkin, Asena Atalay'ı topa tuttu!
  • Şükrü Özyıldız'ın yeni imajı Çağatay Ulusoy'a benzetildi!
  • Birce Akalay kendini müziğe verdi
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Boşanma davasında sürpriz sonuç
  • Arda Turan eleştirilere yanıt verdi!
  • Mutlu gününde yanında oldular..
Cesur ve Güzel'de nikah var

EN POPÜLER HABERLER

  • Seren Serengil'den Engin Akyürek'e: "Aşkım"
  • Çağatay Ulusoy, Medcezir'i unutmadı
  • Mustafa Ceceli'nin yanındaki gizemli kadın kimdi?
  • Aşk iddialarına bir açıklama daha
  • Aşk ve Mavi'de sürpriz nikah
  • Boşanma davasında sürpriz sonuç
  • Sabri ve Yağmur Sarıoğlu'ndan sürpriz karar
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Seren Serengil'den Engin Akyürek'e: "Aşkım"