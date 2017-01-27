Erkeğinizi çıldırtmanın yolları!

Onun size duyacağı hayranlık, sadakat ve bağlılığı arttırmak sizin elinizde...

Cinsellik - 27 Ocak 2017 20:41

Yatakta sizi bir tanrıça gibi görmesini sağlayacak yöntemleri denediğinizde ilişkinizin nasıl tazelendiğine inanamayacaksınız.



Erkekler yatakta ne ister? Kadınların birbirlerine soramadığı, itiraf edemediği ve tartışamadığı konulardan biridir.



Tabiatları gereği, seks konusunda hiç bir fırsatı kaçırmamak üzerine dizayn edilmiş olan erkek türü bile yatakta hayli seçicidir aslında.



Farklılık yaratan, unutamadıkları seks anılarına çok önem verirler. Bu unutulmaz anları yaşatabilen kadınlara ise herşeylerini verir, kul köle olurlar!



Özel metotları bilen bir kadın, erkeğinin yatağının kraliçesi olmuş ve yıllar boyunca hiç unutamayacağı o özel anları erkeğine yaşatabilen tek kadın olmuş demektir. On sevişme sonrası, hassas noktalarında gezinip tüm görevleri tek başınıza yerine getirmeye ne dersiniz?

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