Erkek orgazmının 5 yolu!

Erkeklerin de kadınlar gibi birçok farklı zevk noktası var. İşte erkek orgazmını kolaylaştıran 5 erojen bölge...

Gecce Erkek - 28 Nisan 2017 17:36

Kadın orgazmı oldukça zorlu bir süreç olabildiğinden, genellikle kadınların tahrik olduğu bölgelerden nasıl orgazm

olacaklarından bahsedilir. Ama aslında erkeklerde de olay sandığınız kadar basit değil. Onların da farklı zevk noktaları

var. Birçok kadın, partnerinin penisi ve belki testisleri ile ilgilenmenin, onu memnun etmek için yeterli olduğu hatasına

düşüyor. Bu iki alan dışında erkeğin başka erojen bölgelerinin de mevcut olduğunu ve güçlü bir orgazm için bu

bölgelerle de ilgilenilmesi gerektiğini birçok kadın unutuyor.



İşte seks hayatınızı canlandırmak ve partnerinizi memnun etmek için bilmeniz gereken, erkeklerin 5 farklı erojen

bölgesi.



Perineum



Perineum hakkında daha önce bir şey duymadıysanız, güzel bir sürpriz sizi bekliyor. Penisin hemen yakınında olan farklı bir zevk bölgesi burası. Perineum, erkeğin testisleri ve anüsü arasındaki sert deridir. Çoğu erkek için, penisi ve

testislerinden sonra en çok zevk veren nokta burasıdır.



Farklı yollarla bu bölgeyi uyarmanız mümkün. Parmaklarınızla hafifçe bastırmak yöntemlerden biriyken, hafifçe

okşamak da farklı bir yol. Başka bir yöntem ise, sanki gıdıklarmış gibi parmaklarınızı hafifçe perineum üzerinde

gezdirmek. Çok fazla zevk verecek olmasına rağmen, en başta ne kadar sert olduğunuzu anlamak için yavaşça

denemenizde fayda var.



Anüs

Evet birçoğunuz, erkek arkadaşınızın anüsü ile oynamayı istemiyorsunuz. Size sıra gelene kadar, bazı erkekler de buna

karşı çıkacaktır. Ama anüste fazlasıyla sinir ucu bulunuyor ve bu sebepten uyarıldığı zaman erkeğin daha fazla zevk

alacak olduğu bir gerçek. İlk tercihlerinizden biri olmasa bile küçük adımlarla anüsü uyarmaya başlayabilirsiniz. En

başta bir ya da iki parmakla hafifçe dokunun, böylece alacağınız reaksiyonu da test etme şansınız olur. Eğer durumdan

memnunsa, biraz daha bastırabilirsiniz. Yine, tepkisine dikkat etmeyi ihmal etmeyin. Eğer partnerinizin hoşuna

gidiyorsa, bir şeyleri denemeden evvel birkaç dakika bu şekilde devam edin.



Boynu

Erkek arkadaşınızın boynu, en az sizinki kadar hassas. Uyarmanız için birçok yol da mevcut. Boynuna küçük öpücükler kondurmanız, dilinizi gezdirmeniz erkek için oldukça zevk verici. Ayrıca emmek ya da ısırmak da işe yarayabilir ama bu noktada iz bırakmamak için dikkatli davranmanızda fayda var. Tabii zaman zaman ellerinizi de boynunda gıdıklar

gibi hafifçe gezdirebilirsiniz.



Kafasının üstü

Burası da çok bilinmemesine rağmen oldukça hassas bir bölge aslında. Hem de toplum içinde garip gözükmeden,

dokunabilir ve ön sevişmeyi dışarıda başlatmış olabilirsiniz. Tabii bu bölgede dudaklarınızı kullanmanız oldukça zor

olacaktır. Bu yüzden, parmaklarınızı ve ellerinizi kullanın.



Kafasının üstünden, arkasına doğru ellerinizi hareket ettirerek başlayın. Bunu bir süre yaptıktan sonra, tırnaklarınızla

hafifçe kaşımaya başlayın ve bunu devam ettirin, bu kadar basit.



Kulak memeleri



Erkeklerin kulak memeleri oldukça hassas. Bu çoğu kadın için de böyle olduğundan, neyden bahsettiğimizi biliyorsunuz zaten. Boyun için kullanabileceğiniz her taktiği, kulak memeleri için de kullanabilirsiniz. Yani öpmeyi, yalamayı, emmeyi, hafifçe ısırmayı ve gıdıklamayı deneyebilirsiniz. Aslında erkeklerin bir sürü erojen bölgesi var ancak en güçlü beşinden bahsettik. Kaba kural şöyle, eğer çok göz önünde değilse, erojen bölge olma ihtimali yüksek. Dirseklerinin içi ya da kasıkları birer örnek. Bunların hepsini öğrendiğinizde sıra; ön sevişmenize bu bilgileri eklemekte.



KAYNAK: http://www.pudra.com/ask-iliskiler/cinsellik/erkeklerin-erojen-bolgeleri-26387.htm

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