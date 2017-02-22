Erkek saç modelleri!

Artık erkekler cildine, saçına ve vücuduna oldukça özen gösteriyor. Saçlarının havalı görünmesi erkekler için oldukça önemli...

Gecce Erkek - 22 Şubat 2017 18:16

Erkekler saçlarına şekil veremedikleri için daha çok kısa saçları tercih ederler. Fakat saçları düz olan kişiler kısa saç kesimi yaptırsa dahi saçlarını şekillendirmelidir. Saçlara verilen bu saç modelleri sayesinde sizler de çok şık saçlara sahip olabilirsiniz. Saçlarınıza sabah erkenden kalkıp fön çekebilirsiniz.



Çünkü bakım yapmadan bakımlı olmak imkansızdır. İster saçlarınız kısa olsun ister uzun olsun yine de saçlarınıza bakmalısınız. Erkek saç modelleri içerisinde en belirgin özelliklere sahip olan ise kıvırcık saçlar olmakta. Kıvırcık erkek saçları şekil vermesi son derece zor fakat şekil verildiğinde de bozulması zor saçlar olmaktadır.



Bayan olarak düşünmeden uzun saçlara erkeklerin de sahip olacağını düşünerek uzun saçlı erkekler içinde saç modelleri tavsiyelerinde bulunuyoruz. Bulunmuş olduğumuz volümlü saçı ise saç şekillendirme kremi ve fön makinası ile yapabilirsiniz.



Erkekler daha çok kabaran saç modellerini de tercih ederler. Bu şekilde çok havalı durular. Saçlarının havalı gözükmesi onlara farklı bir hava katar. Saçlarınızın eğer üst kısmı uzun ise sizler de volümlü saçlar yapabilirsiniz. Hacimli görünmek için saçlarınızın üst kısmının uzun olması şarttır. Erkek saç modelleri daha çok uzun saçlar da verilir. Volümlü bir saç için ise saçlarınızın muhakkak uzun olması gerekmektedir.

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