"Erkek Severse" dizisine bomba isim!

Gold Film’in beIN CONNECT için çekeceği “Erkek Severse” dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.Ömür Atay’ın yönetmen koltuğuna oturacağı dizinin senaryosunu Aslı Zengin kaleme alıyor.19 Kasım’da sete çıkacak olan dizide Alperen Duymaz “Kenan”, Büşra Develi ise “Zeynep” karakterlerine hayat verecek.Dizinin diğer başrol karakteri Yelda’yı kimin canlandıracağı ise merak konusu olmuştu.Birsen Altuntaş'ın haberine göre rolün sahibi Yasemin Allen oldu. Güzel oyuncu son olarak Özcan Alper’in “Aşıklar Bayramı” filminde Kıvanç Tatlıtuğ’un partnerine hayat vermişti.