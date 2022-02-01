Erkek Severse dizisiyle ilgili flaş gelişme

Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği, başrollerini Alperen Duymaz, Büşra Develi, Yasemin Kay Allen, Görkem Sevindik ve Yağızcan Konyalı’nın paylaştığı romantik komedi dizisi “Erkek Severse” büyük beğeni topladı. Dijital içerik platformu beIN CONNECT’te seyirciyle buluşan diziyle ilgili yeni bir gelişme oldu.Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu, senaryosunu Aslı Zengin’in kaleme aldığı dizinin ikinci sezonu için onay çıktı. Dizide Alperen Duymaz’ın kendi imkanlarıyla sıfırdan kurduğu e-ticaret alışveriş sitesini yöneten iş adamı Kenan Acarsoy’a hayat veriyor. Acarsoy mucizevi bir şekilde tanıştığı Zeynep sayesinde aşkı tadıyor.