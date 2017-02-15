Erkekler asla söylemezler!

İşte erkeklerin kadınlara asla açıklamayacağı düşünceleri ve onlardan duyamayacağınız sözler...

Gecce Erkek - 15 Şubat 2017 18:52
Erkekler asla söylemezler!
Kadınlar erkeklerle sohbet edebilmek için yapmadık şey bırakmazken onlar pazar sabahları gazetelerin spor sayfalarını ellerinden düşürmüyor. Kadınların kendilerine yönelttiği soru ve yorumları duymamazlıktan gelen erkekler, işlerine gelmeyen konulardan kaçmakta usta.

Her düşüncelerini partnerleriyle paylaşan kadınlar, kıyafetin kendilerine yakışıp yakışmadığı, hangi rujun daha güzel olduğu gibi bazı konularda onlardan bir yanıt bekliyor.

Verdiğimiz örnekler oldukça masum olsa da erkekler, kadınların hışmından sakınmak için kritik noktalar üzerine konuşmamaya yeminli!

Erkekler zor elde ettikleri kadınlara daha çok değer veriyor.

"Eğer benimle ilk tanıştığımızda ya da ilk buluşmada birlikte olursan sana olan ilgimi kaybederim" itirafını hiçbir erkekten duyamazsınız!

Karşısındaki erkeğin ilgisini kaybetmek istemeyen kadınlara tavsiyemiz mümkün olduğu kadar sabretmeleri. Bazı basamakları çıkmak için ne kadar beklerseniz onun üzerinde yaratacağınız etki o kadar güçlü olacak.

Çoğu zaman kadınların takıldığı küçük noktaları önemsemeyen erkekler, kadınların kıyafetleri konusunda da aynı umursamaz tavrı takınıyor.

Partnerlerini kırmak istemeyen erkekler yeni bir elbisenin içinde olduğundan şişman görünen kadınlara asla şişman görünüyorsun demez. Bunun yerine belki başka bir rengin sevgilisine daha çok yakıştığını söyleyebilir ama yine de kıyafet krizi anlarında sakinleştirici güç rolünü üstlenirler.

Öte yandan kadınların "Şişman görünüyor muyum?" sorusuna en dürüst yanıtı babalar ve erkek kardeşler verir. Eğer gerçek bir yorum duymak istiyorsanız danışmanız gereken onlar!
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