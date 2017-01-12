Erkekler bundan kaçıyor!

Kadınlar her zaman duygusal olduğunu erkeklerin kadınlar kadar düşünceli olmadığını söyler dururuz.

Gecce Erkek - 12 Ocak 2017 10:45
Erkekler bundan kaçıyor!
Erkekler için evde yaşanan sorunlar, duygusal çıkmazlar yatağa girene kadardır. Yatağa girdiklerinde tüm sorunlar biter. Oysa sanılanın aksine erkekler ilişkide yaşanan duygusal sorunlardan etkileniyor. Bu sorunlar erkeğin de cinselliğe kendini vermesini ve haz almasını zorlaştırıyor. Partnerine karşı olan isteğini ve tutkusunu azaltıyor. Uzman Klinik Psikolog Nevin Işık Demirli, “İlişkide duygusal sıkıntılarını partnerine karşı dışa vuramayan erkek, cinsel ilişki sırasında edilgen bir şekilde bunu dışa vuruyor. Adeta kızgınlığını bu şekilde çıkartıyor, partnerine ceza veriyor” diyor.
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Bağlantılar: erkek, cinsellik

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