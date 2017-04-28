Erkekler de çoklu orgazm olabiliyormuş!

Popüler inanışın aksine erkekler de çoklu orgazmı öğrenebiliyor. Uyarılma, ereksiyon, orgazm ve boşalmanın erkekler
için bir paket halinde geldiğine, biri olmadan diğerlerine ulaşılamayacağına inanılır. Ancak daha fazla cinsel zevk ve
erotik özgürlük için, bu miti ortadan kaldırmak ve bu süreçlerin herhangi bir kombinasyonda tamamlayıcı
olabileceklerini anlamak gerekiyor. "The Pleasure Mechanics Handbook on Ejaculation Control: How to Delay
Ejaculation and Last Longer in Bed (Boşalma Kontrolüyle Zevk Kontrolü El Kitabı: Boşalmayı Nasıl Geciktirir ve Yatakta
Daha Uzun Kalabilirsiniz)" kitabı erkeklerin de çoklu orgazma ulaşabileceğini anlatıyor.
Çoklu orgazmı genellikle kadınların deneyimlediği düşünülüyor. Ama aslında bütün erkekler, çoklu orgazm deneyimi yaşayabiliyor. Sadece fazlaca ve zevkli alıştırmalar yapmaları gerekiyor. Bunun faydaları ise erkeklerin aldığı zevki
artırmaktan daha öteye gidiyor. Uyarılmaları üzerinde kontrol sağlamayı öğrenirken, daha uzun süre ereksiyon
yaşamayı da öğreniyorlar. Böylece partnerlerinin memnuniyetini sağlayacak kadar uzun süre yatakta kalabiliyorlar.
Erkeklerin çoklu orgazm yaşamasının sırrı, tabii ki boşalmalarını kontrol edebilmelerinden geçiyor. Çoğu erkek, orgazm
olduğunda boşalır çünkü kültür erkeklere bunun birlikte gelen bir paket olduğunu söyler. Aslında orgazm ve boşalma
vücuttaki iki farklı süreç. Alıştırma yaparak boşalma üzerinde kontrol kazanılabilir, ne zaman boşalacağına bir erkek
karar verebilir.
Boşalma, orgazm değil, ereksiyon ve uyarılmanın devam edebilmesinden sonra zorlu bir süreç gerektirir. Bu yüzden
boşalma engellenirse, orgazmik zevk alınıp ara vermeden uyarılmaya devam edilebilir. Bu, daha uzun süre ereksiyon
yaşanabileceği, daha uzun süre sevişileceği ve çoklu orgazm yaşayabileceği anlamına gelebilir.
Peki, bu nasıl olacak?
Boşalma üzerinde kontrol kazanmak bazen aylar sürebilir, hatta tam anlamıyla kontrol sahibi olmak çok daha uzun zamanlar alabilir. Ancak bu pratik yapma süreci de seks hayatınızı oldukça olumlu etkileyecektir. Bu süreçte erkekler, uyarılmaları arasındaki küçük farklara dikkat etmeyi öğrenirler, genellikle bunu keşfettiklerinde daha duygusal ve güçlü orgazmlara sadece dikkatli olarak ulaştıklarını deneyimleyebilirler.
Boşalma kontrolü için yapılan egzersizler, erkeklerin cinsel sistemlerini güçlendirir ve birçok erkek pelvik güçlerinin
gelişmesiyle birlikte birkaç hafta içinde daha güçlü ereksiyonlar yaşamaya başlar. Birçok çift bu yöntemi erotik bir
macera, eğlenmek için bir bahane ya da cinsel rutinlerinden çıkmak için bir yol olarak görürler. Birlikte cinsel
yeteneklerini keşfetmek, çiftlerin daha yakın olmasını sağlarken aralarındaki güven ve iletişimi de güçlendirir.
Bir kez boşalma üzerinde kontrol sağladıktan sonra, bunu seks hayatınıza nasıl entegre edeceğiniz ise tamamen size
kalmış. Bazı erkekler bu yöntemle aylarca hatta yıllarca boşalmadan sevişmeyi tercih edebiliyor. Bazıları ise
boşalmaları üzerinde kontrol kazanmayı seviyor, böylece uyarılmaları üzerinde de kontrol kazanıp sevişmenin süresini kendileri belirlemenin zevkine varıyor. Ancak hemen hepsi için bu süreç daha fazla cinsel güven ve hem partnerleriyle
birlikteyken hem de tek başlarınayken deneyebilecekleri yeni erotik seçenekler sağlıyor.
KAYNAK: http://www.pudra.com/ask-iliskiler/erkekler/erkekler-icin-gec-bosalmanin-puf-noktalari-25675.htm
Erkekler de çoklu orgazm olabiliyormuş!
Sanılanın aksine çoklu orgazm sadece kadınlara özgü değil. Erkekler de biraz çabayla çoklu orgazm olabiliyormuş.Cinsellik - 28 Nisan 2017 17:42
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