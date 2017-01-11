Erkekler dikkat!

Erkekleri seksi yapan 5 şeyi unutmayın!

Gecce Erkek - 11 Ocak 2017 10:28
Erkekler dikkat!
* Gaza gelmeyen, ne istediğini bilen ve bir şey kanıtlamaya ihtiyacı olmayan...

* Kırılgan olması, korkularından, endişelerinden, onu zorlayan şeylerden size bahsetmesi anlamına gelir. Tüm kırılgan noktalarını size açmaktan çekiniyorsa, şeffaf bir cinsel hayatınız da olmaz.

* Olmadığı biriymiş gibi davranan bir erkekte, seksi bir yan yoktur.

* Zekasıyla etkilemediği sürece bir erkek ne kadar iyi olursa olsun, kimya uyuşmazlığı olacaktır.

* Az gülen, süper ciddi bir erkeklene kadar uzun sürebilir ki ilişki?
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: erkek, cinsellik

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

GECCE ERKEK HABERLERİ

  • Kadınlar erkeklerden ne ister?
  • Çekici erkeklerin tarifi!
  • Ne düşünüyorlar?
  • Cinsel gücünü arttır!
  • Horlamanın zararları!
  • En seksi gün keşfedildi!
  • Erkekler bunlara bayılıyor...
  • Erkekleri memnun edin!
  • Erkeklere doğum kontrol hapı
  • 10 adımlık cinsel destek!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Cesur ve Güzel 9. bölüm 3. fragmanı yayınlandı!
  • "EDHO" neden yayınlanmıyor? Oktay Kaynarca açıkladı!
  • Cesur ve Güzel 9. bölüm 4. fragmanı yayınlandı!
  • "Kenan'a niyet İbrahim'e kısmet"
  • Gülben Ergen'in fotoğrafına Erhan Çelik'ten yanıt!
  • Derya Şensoy'dan o iddialara yanıt!
  • Müge Anlı yine zirve yaptı!
  • Kıvanç Tatlıtuğ'u kar durduramadı
Cesur ve Güzel 9. bölüm 3. fragmanı yayınlandı!

EN POPÜLER HABERLER

  • Gülşen anne oldu!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • İkisi de pes etmiyor!
  • "Mahkeme sonuçlansa bile..!"
  • "Kim Milyoner Olmak İster?"i artık o sunacak!
  • Gözünü yurtdışına dikti!
  • Beklentiler sonuçsuz kaldı!
  • Dubai’de Nurgül Yeşilçay fırtınası!
Gülşen anne oldu!