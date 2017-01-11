Erkekler dikkat!

Erkekleri seksi yapan 5 şeyi unutmayın!

Gecce Erkek - 11 Ocak 2017 10:28

* Gaza gelmeyen, ne istediğini bilen ve bir şey kanıtlamaya ihtiyacı olmayan...



* Kırılgan olması, korkularından, endişelerinden, onu zorlayan şeylerden size bahsetmesi anlamına gelir. Tüm kırılgan noktalarını size açmaktan çekiniyorsa, şeffaf bir cinsel hayatınız da olmaz.



* Olmadığı biriymiş gibi davranan bir erkekte, seksi bir yan yoktur.



* Zekasıyla etkilemediği sürece bir erkek ne kadar iyi olursa olsun, kimya uyuşmazlığı olacaktır.



* Az gülen, süper ciddi bir erkeklene kadar uzun sürebilir ki ilişki?

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