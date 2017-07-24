Erkekler mağlup, kadınlar galip!

Samsun'da düzenlenen 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları kadın basketbol B grubu maçında Türkiye, Kenya'yı 88-24 mağlup ederek, 3. maçında ilk galibiyetine ulaştı.

Basketbol - 24 Temmuz 2017 18:46
Erkekler mağlup, kadınlar galip!
İlk çeyreği sayı yemeden 28-0'lık bir skorla geçen ay-yıldızlılar, maçın ikinci periyodunda da üstünlüğünü korudu ve devreye 43-7 önde girdi. İkinci yarıda da iyi bir performans gösteren milliler, maçı 88-24 kazandı.

ERKEKLERDE İLK MAĞLUBİYET

Erkekler basketbol A grubu maçında Türkiye, Venezuela'ya 76-67 mağlup olarak turnuvadaki 5. maçında 3. mağlubiyetini aldı.

Devreye 33-28 geride giren milliler, 3. periyotta maça geri dönse de sahadan 76-67'lik mağlubiyetle ayrıldı.


Kaynak:DHA
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