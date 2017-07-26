Erkekler neden evlenmek istemez?

Kadınların doğumundan itibaren beyinlerinde kodlanmış olan evlilik düşüncesi ne yazık ki birçok erkekte asla oluşmayan düşünceler arasında yer alıyor.

Gecce Erkek - 26 Temmuz 2017 20:20

Doğal döngü içerisinde anneliğe hazır olan kadın bunu gerçekleştirmek ister.İlişkiyi bitiren, büyük kavgalara neden olan ve kadının kendine olan güvenini azaltan erkeğin evlenmeme isteği aslında sanılanın aksine kadınla hiç de alakası olmayan bir düşünce. Eğer hayatınızdaki erkek evlenme ile ilgili bir düşünceye sahip değilse bunun sizinle hiçbir alakası olmadığını bilmelisiniz. Hayatınızdaki erkeğin tek problemi evlilik düşüncesini henüz kabullenememiş olmasından kaynaklanıyor.Peki erkeklerin evlenmek istememe nedenleri nelerdir?



Erkeklerin Evlenmek İstememe Nedenleri Üzerinde Aile Faktörü

Kendi ailesinde mutlu bir aile yaşantısına sahip olan erkek evlenme fikrine çok daha sıcak bakar.Mutsuz bir ailede yetişmiş bir erkeğin bu düşünceyi kabullenmesi ve evlenmek istemesi çok uzun bir zaman alabiliyor. Ailesinde gördüğü sevginin devam etmesi gerekir. Hayatındaki kadının tavrını bu şekilde incelemeye başlayan bir erkek ortada bir sorun olmadığı takdirde kısa sürede evlenmeye karar verebilir. Oysa mutsuz ve sürekli kavga edilen bir ortamda büyüyen bir erkeğin sağlıklı bir evlilik kurumuna olan inancı zedelenmiş olacaktır.



Hayatınızdaki Erkeği Zorlamayın

Eğer sevgilinizle uzun bir süredir birlikteyseniz ve artık ilişkinizi bir adım öteye taşımak gibi bir amacınız var ise bu düşüncenizi doğru kelimeler ile karşınızdaki kişiye aktarmanız oldukça önemli olacaktır. Eğer hayatınızdaki erkek kendini baskı altında hissederse bu durum içinden çıkılmaz bir hal alarak ilişkinizin bitmesine dahi neden olabilir. Erkekler özellikle baskı ve dayatma hissettiklerinde soluğu sizden en uzak noktada alacaktır. Bu konuyu dile getirme yönteminiz sakin ve incelikli bir tavır ile gerçekleşmelidir.



Eğer konuyu bu şekilde dile getirmenize rağmen karşı taraftan herhangi bir olumlu cevap alamadıysanız ya mevcut ilişkinizin tadını çıkartmalı ya da zaman kaybetmek istemiyorsanız ilişkinizi sonlandırarak yolunuza devam etmelisiniz.



Özgürlüğünü Kısıtlamayacağınıza Emin Olmalı

Erkeklerin kendilerine has bir özgürlük anlayışları var. Erkeklerin evlenmek istemem nedenleri arasında her nedense hayatlarına giren tüm kadınların da onların özgürlüklerine kastı var gibi hissediyorlar.Eğer karşınızda evliliğe ikna etmek istediğiniz fakat evlilikten korkan bir erkek var ise onun özgürlüğünü kısıtlamak gibi bir amacınızın olmadığını ona göstermelisiniz.Evlilikten korkmasının doğal olduğunu, kadınların da benzer korkulara sahip olduğunu doğru cümleler anlatabilirsiniz.

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