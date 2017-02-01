Erkekler neden kıskanır?

Seven her erkek, kadınını kıskanır ama aşırı kıskanç erkeğin tedavi edilmesi gerekebilir!

Gecce Erkek - 01 Şubat 2017 16:59

Uzmanlara göre kıskançlık duygusunun temelinde kaybetme korkusu, özgüven eksikliği ve sevgilisini insan değil, kendine ait bir çeşit eşya olarak görme hissiyatı yatıyor.

Ancak bunu biliyor olmak kıskançlık duymanızı engelleyemiyorsa, hayatınızı ne kendinize ne de karşınızdaki kişiye zehir etmeden önce biraz durup düşünmenizi öneriyoruz.

Zira artık bu zamanda kadınlar çok fazla kıskanan erkeklerden hoşlanmıyor...



Erkeklerin tedavi düzeyindeki aşırı kıskançlığının sebeplerini tahmin etmek oldukça basittir.



Mesela yaş farkı!

Eğer erkek, kadından yaşça oldukça büyükse kadınını çok kıskanır. En iyi örnek; karısının kendisinden genç bir erkekten etkilenmesinden endişe duyuyordur.



Artık sevmiyordur!

Ancak bu ayrılığa makul bir açıklama getiremediğinden, kıskançlık numaralarıyla kadını ilişkiden bezdirme yoluna gidiyordur.



Eşini aldatıyordur!

Kendisi her fırsatta aldatan erkek, elbette birlikte olduğu kadının kendini aldatmasından korkar.



Kadını çok beğeniyor fakat kendini beğenmiyordur.

Belki aynaya baktığında, belki de diğer erkeklere baktığında kendini beğenmiyordur, eksik buluyordur ve eksikliğinin acısını yanındaki kadından çıkarıyordur.



İktidarsızdır.

Ereksiyon sorunu olan erkek, birlikte olduğu kadını başka erkeklerle hayal etmekten kendini alamaz. Bunun bir sorun olduğunu kabul edip tıptan faydalanmak yerine, kıskançlıklarıyla kadını doğduğuna pişman etmeye çalışır. Halbuki kendisinin yüzüne vurulmayan bu gerçek hakkında daha olumlu yaklaşsa hayatı zindan etmeyecek belki de ilişki yoluna girecektir.

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