Erkeklerden seks tüyoları...

Bütün pozisyonları deneyin
Eğer aynı şeylerden sıkıldıysanız yeni bir pozisyon önerin. Atletik seks bütün sportmen erkeklerin içinde yatar. Ayak uyduramasa bile sizin gayretinizle tahrik olacaktır.
Anal seks
Anal seksi tercih ediyorsanız bundan zevk almanız için ona engellerini anlatın ve yeniden denemeyi düşünün. Hassas sinir uçlarınız uçta yer alır. Yavaşça hareket etmek gerekir. Dikkatli olun!
Bağlayın
İlk esaret: siz ya da partnerizin bağlanmak konusunda biraz paranoyaksa basitçe el bileklerini ve ayak bileklerini bağlayın. Eğer bağlanmaktan hoşlanmıyorsanız tuzak korkusu yaşamak yerine kısıtlanmanın bütün heyecanını yaşayacaksınız.
Oyuncaklarınızla oynamasına müsade edin
Oyuncakları dahil etmek istiyorsanız partnerinize mutlaka sorun. Onları sizin üzerinizde kullanmasına izin veriyorsanız risklerini de değerlendirin ve dikkatli olun.
Derinlik
Seks oldukça tahrik edicidir. Onunla tek vücut olmaya çalışın. Keyif alın ve derinliklerde kaybolun!
Övmek ve değerlendirmek arasındaki farkı bilin
Yatakta gerçekten iyiyse bunu öğrenmeli ama eksikse bunu nazikçe söyleyin. Eleştirinizde yapıcı olursanız egosunu zedelememiş olursunuz.
Yağlandırıcı
Kondom kullanırken, su bazlı yağlandırıcı kullanın. Bu bize kolaylık sağlar. Aynı yağlandırıcıyı kondomun dışına da sürün bu daha yumuşak olmasını sağlar.
Yumuşak dokunuş
Bir sürü yastık alın, yükseklik ve enlerine dikkat edin. Seks sırasında ekstra destek için bu yastıkları kullanabilirsiniz. Bu değişik açılar ve değişik pozisyonlar yaratmamızı sağlar.
Sandalye
Favori pozisyonlardan biri erkeğin bir sandalyede bayanın da erkeğin kucağında oturmasıdır. Bu iki taraf içinde rahat bir şekilde dibe girme fırsatı sağlar.
Bayanlar üstte
Erkeğinizi belinden kavrayın ve üste geçin. Eğer ipeksi iç çamaşırı giymişseniz, her oturup kalktığınızda aradaki duygu tahrik edici olacaktır.
Onu güçlendirin
Birdenbire ilginizi en hassas noktasına çevirin (ki burası oldukça hassastır). Bu onu çok mutlu edecektir ve etkili orgazm olacaktır.
Direk pozisyonu
Penisini tuttuğunuzda elinizi sadece yukarı ve aşağı doğru hareket ettirmeyin. Elinizle bütün penisini sarın ve yukarı ve aşağı doğru bükün.
Değişik bir el tekniği arıyorsanız, bu pozisyon hem onu çok tatmin edecektir hemde sizin için daha az yorucudur. Avuç içlerinizi yağlayın, iki elinizi penisine götürün. Sizin kol kaslarınız gelişeceği gibi o da, iki elinizi kullanmanızın hazzını yaşayacaktır.
Karıştırın
Kadınlar karışık orgazm severler. Aynı anda birçok bölge ile ilgilenilmesinden hoşlanırlar. Aynı şeyler erkekler için de geçerlidir. Penisini sadece tek bölge gibi düşünmeyin. Değişik hazlar yaşayacağı karışık parçalar gibi düşünün. Elinizi kullanmanız çok iyidir fakat buna bir de
dilinizi katarsanız çok mutlu olacaktır.
Onunla konuşun
Erkeklerin çoğu organlarının boyu, eni ve çekiciliği konusunda endişelenirler. Ona ne kadar beğendiğinizi anlatın ve harekete geçin. İnanın ilgisini çekecektir! (Kaynak: mynet.com)
Erkeklerden seks tüyoları...
Seks hayatımızda gerekli olan bir şey. Erkekler sekste nelerden hoşlanır, kadınlardan neler bekliyorlar? İşte seks tüyoları...Gecce Erkek - 19 Temmuz 2017 20:53
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