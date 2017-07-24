Erkeklere göre en erotik davranışlar neler?

Sıradan görünen pek çok davranış kendi doğallığı içinde gerçekleştiğinde sandığınızdan daha erotik çağrışımlar yapar. Dikkat etmeniz gereken şey, doğallıktan vazgeçmemek...
Dekoltenin usulca açılması
Kapalı olan herhangi bir şeyin biraz aralandığında dikkat çekmesi kaçınılmazdır. İçinde askılı bluz bulunan bir hırkanın hafif kayması, altında tişört bulunan bir kazağın hafif sıyrılması karşınızdakinin dikkatini dağıtır.
Kelimelere doğallıkla farklı anlam yüklemenin gücüne inanın
İzlediğiniz filmden 'zevk aldığınızı', bazı meyveleri 'elbiselerini çıkararak' yemeyi sevdiğinizi söylemenizde sakınca yok. Sadece ses tonunuzu değiştirmeyin: Sanki “filmi çok beğendim” “elmayı kabuğunu soymadan yiyemiyorum” der gibi konuşun!
Hafif dağınık saçlarla, küpeyle ve diğer takılarla biraz oynamak
Hafif dağınık saçlar garip bir biçimde seksi çağrıştırır. Konuşurken saçlarınızı kulak arkanıza yavaşça yerleştirmeniz, küpenizle, kolyenizle ya da yüzüğünüzle oynamanız dikkat çeker ve karşınıdaki kişide dokunma isteği uyandırır.
Yanlışlıkla dokunmalar
Dokunmanın büyüsünü reddedebilecek biri var mı? Masa üzerindeki bir gazeteye bakarken yanlışlıkla birbirine değen eller, masa altında birbirine tesadüfen dokunan dizler düşünemediğiniz kadar erotik olabilir.
Gülümsemek
Küçük bir tebessüm ilkbahar güneşi gibidir ve sadece yüzünüzü değil bulunduğunuz yeri de aydınlatır. Hafif gülümsediğinizde bilinçaltı mahrem dakikaların başlangıcını hatırlatır. Gülümsemenin gücüne inanın.
Kaynak: HT Hayat
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Bu küçük detaylarla erotik sinyaller verip karşınızdakini etkilemeniz an meselesi...Gecce Erkek - 24 Temmuz 2017 19:57
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