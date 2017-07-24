Erkeklere göre en erotik davranışlar neler?

Bu küçük detaylarla erotik sinyaller verip karşınızdakini etkilemeniz an meselesi...

Gecce Erkek - 24 Temmuz 2017 19:57
Erkeklere göre en erotik davranışlar neler?
Sıradan görünen pek çok davranış kendi doğallığı içinde gerçekleştiğinde sandığınızdan daha erotik çağrışımlar yapar. Dikkat etmeniz gereken şey, doğallıktan vazgeçmemek...

Dekoltenin usulca açılması
Kapalı olan herhangi bir şeyin biraz aralandığında dikkat çekmesi kaçınılmazdır. İçinde askılı bluz bulunan bir hırkanın hafif kayması, altında tişört bulunan bir kazağın hafif sıyrılması karşınızdakinin dikkatini dağıtır.

Kelimelere doğallıkla farklı anlam yüklemenin gücüne inanın
İzlediğiniz filmden 'zevk aldığınızı', bazı meyveleri 'elbiselerini çıkararak' yemeyi sevdiğinizi söylemenizde sakınca yok. Sadece ses tonunuzu değiştirmeyin: Sanki “filmi çok beğendim” “elmayı kabuğunu soymadan yiyemiyorum” der gibi konuşun!

Hafif dağınık saçlarla, küpeyle ve diğer takılarla biraz oynamak
Hafif dağınık saçlar garip bir biçimde seksi çağrıştırır. Konuşurken saçlarınızı kulak arkanıza yavaşça yerleştirmeniz, küpenizle, kolyenizle ya da yüzüğünüzle oynamanız dikkat çeker ve karşınıdaki kişide dokunma isteği uyandırır.

Yanlışlıkla dokunmalar
Dokunmanın büyüsünü reddedebilecek biri var mı? Masa üzerindeki bir gazeteye bakarken yanlışlıkla birbirine değen eller, masa altında birbirine tesadüfen dokunan dizler düşünemediğiniz kadar erotik olabilir.

Gülümsemek
Küçük bir tebessüm ilkbahar güneşi gibidir ve sadece yüzünüzü değil bulunduğunuz yeri de aydınlatır. Hafif gülümsediğinizde bilinçaltı mahrem dakikaların başlangıcını hatırlatır. Gülümsemenin gücüne inanın.
Kaynak: HT Hayat
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: erkek, seks, erotik

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Eda Taşpınar’dan Tarzan göndermesi
  • ''Tolga Karel oğlunu gazetede görüyor''
  • Ünlü ring hostesi üstsüz görüntülendi
  • Birce Akalay oyunculuğu bırakıp o sektöre mi el atıyor?
  • Fulden Uras’ın acı günü

Eda Taşpınar’dan Tarzan göndermesi

GECCE ERKEK HABERLERİ

  • Erkekleri cinsellik korkutan...
  • Erkeklerden seks tüyoları...
  • Erkeklerin boşalma süresi...
  • Fazla ağırlık ona sebep oluyor
  • Uyku apnesi erkeklerde daha çok
  • Erkeklerin seks endişeleri
  • Su şakaları hayatınızı karartmasın
  • "Muhteşem Sekiz Phantom" sergisi
  • Aşırı terleme kabusunuz olmasın!
  • Erkeklerin yanlış bildiği cinsel...

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Barış Arduç ve Gupse Özay tatilde!
  • Selin İmer hamile mi? Mustafa Ceceli açıkladı!
  • İşte Merve Sevi'nin nikah davetiyesi!
  • Serenay Sarıkaya’ya büyük torpil!
  • Fahriye Evcen'den 6 milyon teşekkürü!
  • Alişan düğünde ön masaları satacak!
  • Adriana Lima'nın aşk paylaşımı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Barış Arduç ve Gupse Özay tatilde!