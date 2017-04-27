Erkeklerin aldatılma nedenleri!

Aldatılan hep aynı soruyu sorar: “Ben niye aldatıldım?” İşte o sebepler...

Gecce Erkek - 27 Nisan 2017 18:10

Kadın neden aldatır?



✔ Evliliğinde çeşitli nedenlerden dolayı mutsuz olması.



✔ Aile baskısıyla evlilik yapması.



✔ Eşin hep eleştirmesi, fiziksel şiddete başvurması.



✔ Pasif, güvensiz olması ve sorumluluk sahibi olmaması dolayısıyla eşine saygısını yitirmesi.



✔ Eşinden sevgi, saygı görmemesi, değer verildiğini hissetmemesi.



✔ Eşin çeşitli sebeplerle (askerlik, iş seyahatleri vb...) uzun süreli evden ayrı kalması.



✔ Aldatılma sonrası intikam isteği.



✔ Eşin, alkol ya da başka maddeye bağımlı olması.



✔ Eşin aşırı kıskançlık yapması.



✔ Eşin başka kadınlara ilgi göstermesi.



✔ Erkeğin kendi bakımına özen göstermemesi.



✔ Sevgi, aşk, romantizm, heyecan arayan kadının eşinin bu duygusal ihtiyaçlarını karşılayamaması.



✔ Eşin cinsellikte bencil davranması.



✔ Ekonomik ve statü olarak yükselme.



✔ Ruhsal hastalıklar



✔ Kişilik bozukluğunun bulunması.



✔ Eşini aldatan arkadaşlarının olması.



✔ Evlilik yaşının çok erken olması.



✔ Kalabalık ailede yaşama, eşiyle rahat ve huzurlu bir ortamda olamama.



Kaynak:posta.com.tr

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.