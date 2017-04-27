Kadın neden aldatır?
✔ Evliliğinde çeşitli nedenlerden dolayı mutsuz olması.
✔ Aile baskısıyla evlilik yapması.
✔ Eşin hep eleştirmesi, fiziksel şiddete başvurması.
✔ Pasif, güvensiz olması ve sorumluluk sahibi olmaması dolayısıyla eşine saygısını yitirmesi.
✔ Eşinden sevgi, saygı görmemesi, değer verildiğini hissetmemesi.
✔ Eşin çeşitli sebeplerle (askerlik, iş seyahatleri vb...) uzun süreli evden ayrı kalması.
✔ Aldatılma sonrası intikam isteği.
✔ Eşin, alkol ya da başka maddeye bağımlı olması.
✔ Eşin aşırı kıskançlık yapması.
✔ Eşin başka kadınlara ilgi göstermesi.
✔ Erkeğin kendi bakımına özen göstermemesi.
✔ Sevgi, aşk, romantizm, heyecan arayan kadının eşinin bu duygusal ihtiyaçlarını karşılayamaması.
✔ Eşin cinsellikte bencil davranması.
✔ Ekonomik ve statü olarak yükselme.
✔ Ruhsal hastalıklar
✔ Kişilik bozukluğunun bulunması.
✔ Eşini aldatan arkadaşlarının olması.
✔ Evlilik yaşının çok erken olması.
✔ Kalabalık ailede yaşama, eşiyle rahat ve huzurlu bir ortamda olamama.
Kaynak:posta.com.tr
Erkeklerin aldatılma nedenleri!
Aldatılan hep aynı soruyu sorar: “Ben niye aldatıldım?” İşte o sebepler...Gecce Erkek - 27 Nisan 2017 18:10
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