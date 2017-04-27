Erkeklerin aldatılma nedenleri!

Aldatılan hep aynı soruyu sorar: “Ben niye aldatıldım?” İşte o sebepler...

Gecce Erkek - 27 Nisan 2017 18:10
Erkeklerin aldatılma nedenleri!
Kadın neden aldatır?

✔ Evliliğinde çeşitli nedenlerden dolayı mutsuz olması.

✔ Aile baskısıyla evlilik yapması.

✔ Eşin hep eleştirmesi, fiziksel şiddete başvurması.

✔ Pasif, güvensiz olması ve sorumluluk sahibi olmaması dolayısıyla eşine saygısını yitirmesi.

✔ Eşinden sevgi, saygı görmemesi, değer verildiğini hissetmemesi.

✔ Eşin çeşitli sebeplerle (askerlik, iş seyahatleri vb...) uzun süreli evden ayrı kalması.

✔ Aldatılma sonrası intikam isteği.

✔ Eşin, alkol ya da başka maddeye bağımlı olması.

✔ Eşin aşırı kıskançlık yapması.

✔ Eşin başka kadınlara ilgi göstermesi.

✔ Erkeğin kendi bakımına özen göstermemesi.

✔ Sevgi, aşk, romantizm, heyecan arayan kadının eşinin bu duygusal ihtiyaçlarını karşılayamaması.

✔ Eşin cinsellikte bencil davranması.

✔ Ekonomik ve statü olarak yükselme.

✔ Ruhsal hastalıklar

✔ Kişilik bozukluğunun bulunması.

✔ Eşini aldatan arkadaşlarının olması.

✔ Evlilik yaşının çok erken olması.

✔ Kalabalık ailede yaşama, eşiyle rahat ve huzurlu bir ortamda olamama.

Kaynak:posta.com.tr
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