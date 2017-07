Erkeklerin boşalma süresi ne kadardır?

Gecce Erkek - 18 Temmuz 2017 22:43

Sağlıklı bir cinsel yaşam pek çok kez ilişkilerin olmazsa olmazları arasında kabul edilir. Bu anlamda en çok üzerinde durulan konulardan biri de cinsel birleşme süresinin uzunluğudur.



Birçok insan kendi cinsel yaşamının ne kadar ‘normal’ veya ‘iyi’ olduğunu anlamak için çevresinde kulak verse de, insanların kendi deneyimlerini abartarak söyleme eğilimleri bireylerin doğru sonuca ulaşmasını engelleyen bir nitelik taşıyor. Elbette insanların doğru süreyi verememesinin bir diğer nedeni de çiftlerin cinsel birleşme sırasında saate bakma eğilimi göstermemesinden kaynaklanıyor.



Peki ortalama cinsel birleşme süresi ne kadardır? Bu konudaki en doğru bilgiler, dünyanın çeşitli yerlerinden 4 haftalık bir cinsel birleşme deneyimlerini içeren 500 çiftten elde edilen (çiftler kronometre kullanarak ölçüm yapıyor ve araştırmacılara bildiriyor) verilerle elde edildi.



Bilimfili.com’da yer alan habere göre, katılımcıların bir kronometre ile birleşme anında “başlat” butonuna bastıklarını ve boşalma ile de “durdur” butonuna bastıklarını düşünmek pratik anlamda oldukça tuhaf gelebilir. Ayrıca bu durum, katılımcıların o anki modlarını ve belki de her şeyin doğal akışında ilerlemesini ciddi anlamda etkilemiş olabilir. Fakat bilimsel anlamda şu an için sahip olunan en güvenilir veriler bu yolla elde edildi.



Peki bu veriler ışığında araştırmacılar neye ulaştı? Öncelikle en şaşırtıcı sonuç; sürenin büyük oranda farklılık içeriyor olması. Her çift için ortalama süre (her birleşmede alınan değerlerin ortalaması) 33 saniyeden 44 dakikaya kadar değişkenlik gösteriyor. Arada 80 katlık bir fark söz konusu.



Dolayısıyla, seks için “normal” bir zamanlama olmadığı açık. Bütün çiftlerin ortalaması 5.4 dakika olsa da bu ortalama en kısadan en uzuna doğru 500 çift sıralandığında 5.4 dakika olarak belirlendi.



Bunun yanı sıra araştırma boyunca başka ilginç verilere de ulaşıldı. Örneğin, kondom kullanımı bu süreyi pek etkilemiyor ve sünnetli erkek olsun ya da olmasın geleneksel olarak penis duyarlılığını etkilediği düşünülen bazı şeylerin de bu noktada pek belirleyiciliğinden söz edilemiyor.



Çiftlerin hangi ülkeden olduğu da pek belirleyici olmasa da Türkiye‘den elde edilen veriler, Hollanda, İspanya, İngiltere ve ABD’den elde edilen verilerden önemli oranda kısalık ortaya koyuyor (3.7 dakika). Bir başka ilginç bulgu ise yaşlı çiftler için bu sürenin daha kısa olması.

