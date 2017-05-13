Erkeklerin oyun sevgisi!

Erkeklerin ikinci aşkı olan bilgisayar oyunlarını araştırdık.İşte oyun bağımlılığının nedenleri...

Gecce Erkek - 13 Mayıs 2017 12:02

Sevgilisi olan kızların rahatsız olduğu davranışların başında yeterli ilgilenmeyen ve bu zamanı bilgisayar oyunlarıyla geçiren erkekler yer alıyor. Yapılan bir araştırmaya göre, erkekler bilgisayar oyunu oynarken, beyindeki ödül ve bağımlılık ilişkisinden dolayı oyun oynama arzusu daha aktif hale geliyor.



The Journal of Psyciatric Research (Psikiyatrik Araştırmalar Dergisi) 'ün internette yayınladığı makalesine göre, yarısı kadın yarısı erkek 22 gönüllüden oluşan bir grup seçilip M.R.I aleti ile beyin fonksiyonlarına bakarken onların oyun oynamasını sağlandı. Katılımcılar, herhangi bir amaç belirtilmeksizin gördükleri top resimlerinin üzerine tıklamaları gereken basit bir oyun oynadılar. Daha sonra oyuncular, eğer topun duvara çok fazla yakınlaşmasını engellerlerse kazandıklarını keşfettiler. Hem kadın hem de erkekler aynı oyunu oynadılar. Ancak erkekler çok daha başarılı oldular ve kazanmak için daha motive olmuş görünüyorlardı.

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