Erkeklerin seksi bulduğu yerler

Ne gözleriniz, ne de dudaklarınız... İşte erkeklerin kadın vücudunda bayıldığı 7 bölge!

Gecce Erkek - 03 Mayıs 2017 22:54

Erkeklerin, kadın vücutlarında sevdikleri yerler, kadınların vücutlarında beğendikleri yerler olacak diye bir şey yok. Tuhaf bir şekilde erkekler, kadınların vücutlarında belki de hiç özen göstermedikleri bölgelere bayılıyorlar. Merak etmeyin sizler için bu bölgeleri derledik!



Yumuşak bir cilt

Erkekler, yumuşak cilde bayılırlar. Erkeklerin cildimizi çok önemsemediklerini ve kadın vücudundaki değişiklikleri farketmediklerini sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Onların cildi sert olduğundan, yumuşak bir cilde dokunmak onlara her şeyden çok daha güzel geliyor.



Narin ense

Erkekler ince, narin ve yumuşacık olan ensemizi öpmeye ve dokunmaya bayılırlar.



Pürüzsüz kollar

Biz her ne kadar çok önemsemeyip, saklasakta erkekler kollarımıza bayılırlar. Kadın kolunun hem bir o kadar güçlü hem de bir o kadar narin ve yumuşak olması onları çıldırtıyor.



Kıvrımlı sırt

Erkekler kadın sırtına bayılır. Sırtınıza temas ettiklerinde farklı hissederler çünkü kıvrımlıdır ve pürüzsüzdür. Hanımlar, sırt dekoltelerini açmanın zamanı geldi.



Çekici baldırlar

Tüm erkekler, kadın bacaklarını sever ama özellikle baldırları. Yanlarından geçerken mini eteğimizin muhteşem ahengi ile baldırlarımız onları deli eder.



Seksi köprücük kemiği

Kadınların farkında olmadığı, fakat erkeklerin bayıldığı yerlerden biri de köprücük kemiklerimizdir. Bu bölgeyi sevmelerinin nedeni ise elbise giydiğinizde çok çekici bir görüntü oluşturmasıdır.



Gamzeler

Erkeklerin kadın vücudunda bayıldıklarına son olarak sırtınızın bel bölgesindeki gamzelerinizi ekleyebiliriz. Gamzeler erkekleri deli ediyor. Hele ki bikini ile birlikte pürüzsüz bir sırtta sizce de harika durmuyorlar mı? Eğer hala farkına varmadıysanız hemen aynanın karşısına geçip belinizdeki gamzelerin ne kadar çekici durduklarını keşfedin...

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