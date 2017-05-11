İşte erkekleri çileden çıkarmaya yetecek ama kadınlara normal gelen 10 kusurlu davranış:
• Kadınların bitmek bilmeyen alışverişlerine erkeklerin de dahil edilmesi
• Erkek araba kullanırken kadının sürekli konuşması ve “kısa yol” önerilerinde bulunması
• Eski erkek arkadaşlarından bahsedilmesi ve kıyaslanması
• Cüzdanlarının, cep telefonlarının, e- mail adreslerinin karıştırılması, kontrol edilmesi
• Kadının bir şey söyleyeceğim dedikten sonra “neyse vazgeçtim” demesi
• İlişkide yaşanan kavgaların, tartışmaların kız arkadaşlara anlatılması
• Ünlü ve yakışıklı erkeklerin övülmesi, her fırsatta ne kadar yakışıklı ve çekici olduklarının söylenmesi
• Ufak çaplı bir tatilde bile kadınların bitmek tükenmek bilmeyen bavul hazırlıkları
• Tv izlerken her zaman kadının sevdiği programların açılması
• Ortak arkadaşların ilişkileriyle kıyaslama yapılması
Kaynak:hthayat.com
Erkeklerin sinirlendiği davranışlar!
Erkeklerin hep sinirli olduğunu düşünenler, gereksiz bulanlar hepsinin bir nedeni var.İşte o belli başlı nedenlerden birkaçı..Gecce Erkek - 11 Mayıs 2017 18:02
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