Erkeklerin sinirlendiği davranışlar!

Erkeklerin hep sinirli olduğunu düşünenler, gereksiz bulanlar hepsinin bir nedeni var.İşte o belli başlı nedenlerden birkaçı..

Gecce Erkek - 11 Mayıs 2017 18:02
Erkeklerin sinirlendiği davranışlar!
İşte erkekleri çileden çıkarmaya yetecek ama kadınlara normal gelen 10 kusurlu davranış:

• Kadınların bitmek bilmeyen alışverişlerine erkeklerin de dahil edilmesi

• Erkek araba kullanırken kadının sürekli konuşması ve “kısa yol” önerilerinde bulunması

• Eski erkek arkadaşlarından bahsedilmesi ve kıyaslanması

• Cüzdanlarının, cep telefonlarının, e- mail adreslerinin karıştırılması, kontrol edilmesi

• Kadının bir şey söyleyeceğim dedikten sonra “neyse vazgeçtim” demesi

• İlişkide yaşanan kavgaların, tartışmaların kız arkadaşlara anlatılması

• Ünlü ve yakışıklı erkeklerin övülmesi, her fırsatta ne kadar yakışıklı ve çekici olduklarının söylenmesi

• Ufak çaplı bir tatilde bile kadınların bitmek tükenmek bilmeyen bavul hazırlıkları

• Tv izlerken her zaman kadının sevdiği programların açılması

• Ortak arkadaşların ilişkileriyle kıyaslama yapılması

Kaynak:hthayat.com
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