Erkeklerin sinirlendiği davranışlar!

Erkeklerin hep sinirli olduğunu düşünenler, gereksiz bulanlar hepsinin bir nedeni var.İşte o belli başlı nedenlerden birkaçı..

Gecce Erkek - 11 Mayıs 2017 18:02

İşte erkekleri çileden çıkarmaya yetecek ama kadınlara normal gelen 10 kusurlu davranış:



• Kadınların bitmek bilmeyen alışverişlerine erkeklerin de dahil edilmesi



• Erkek araba kullanırken kadının sürekli konuşması ve “kısa yol” önerilerinde bulunması



• Eski erkek arkadaşlarından bahsedilmesi ve kıyaslanması



• Cüzdanlarının, cep telefonlarının, e- mail adreslerinin karıştırılması, kontrol edilmesi



• Kadının bir şey söyleyeceğim dedikten sonra “neyse vazgeçtim” demesi



• İlişkide yaşanan kavgaların, tartışmaların kız arkadaşlara anlatılması



• Ünlü ve yakışıklı erkeklerin övülmesi, her fırsatta ne kadar yakışıklı ve çekici olduklarının söylenmesi



• Ufak çaplı bir tatilde bile kadınların bitmek tükenmek bilmeyen bavul hazırlıkları



• Tv izlerken her zaman kadının sevdiği programların açılması



• Ortak arkadaşların ilişkileriyle kıyaslama yapılması



Kaynak:hthayat.com

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