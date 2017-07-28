Erkeklerin zevk noktaları neler?

Kadınların ve erkeklerin zevk noktalarını bilmek, çiftlerin cinsel yaşamlarına renk katar.

Gecce Erkek - 28 Temmuz 2017 19:37

Seks, ilk insanlardan bu yana toplum içinde güç konuşulan bir konu olmasının yanı sıra bireylerin yaşantısı için son derece önemlidir. Seksin konuşulması zor geldiği için pek çok kişi partnerini nasıl mutlu edeceğini, dahası kendisinin nelerden keyif alacağını bilemez. Bu durum çiftlerin hayatlarında cinsel sorunlar yaşanmasına neden olabilir.



Kadınların ve erkeklerin zevk noktalarını bilmek, çiftlerin cinsel yaşamlarına renk katar. Hem kadınların hem de erkeklerin birden fazla zevk noktası vardır. Bu noktaların doğru bir şekilde uyarılması seksi daha keyifli kılar. Elbette partneri tanımak ve bireysel olarak hoşlandığı noktaları keşfetmek de çok önemlidir. Bunun için ön sevişmeye vakit ayırmak ve partnerimizi psikolojik olarak da uyarmak gereklidir.



Erkeklerin zevk aldıkları noktalar, yani G noktaları kadınlardan daha fazladır.



İşte erkeklerin zevk noktaları:

Penis ve Çevresi: Aklında seks düşüncesi olmayan bir erkek bile penisine ya da penis bölgesine dokunularak tahrik edilebilir. Penis ve etrafındaki dokular, erkek vücudunda uyarılmaya en hazır olan bölgelerdir. Bir erkeği sekse hazırlamak ve onun seksten aldığı zevki arttırmak için penis vazgeçilmezdir.



Frenulum Bölgesi: Frenulum bölgesi erkekte penisin hemen alt kısmında bulunur. Bu bölge pek çok kadın tarafından ihmal edilir. Halbuki Frenulum erkek vücudunda en çok cinsel haz duyulan bölgedir. Bu bölgede sinir uçları oldukça yoğundur ve bu bölgeye dokunulduğunda erkek yoğun bir şekilde tahrik olur. Bu nokta erkeklerin G noktalarından biridir.



Prostat Noktası: Perine bölgesi erkek vücudunda makatın bir parmak kadar altında bulunur. Bu bölge aynı zamanda Prostat noktası olarak da adlandırılır. Seks sırasında bu bölgeye küçük dokunuşlarda bulunmak ve hafifçe masaj yapmak erkeğin aldığı zevki doruklara çıkarır, sertleşme problemlerinin önüne geçer ve hatta prostat kanserini önlemede etkilidir.



Perine Bölgesi: Erkekte makat ile yumurtalıkların arasında kalan ince deriye Perine alanı denir. Bu bölge erkeklerin bir diğer G noktasıdır. Seks sırasında bu alana dokunulması orgazm süresini ve şiddetini arttırır ve bunun yanı sıra boşalmayı geciktirir. Erkeğin aldığı hazzı arttırmak ve seksin süresini uzatmak için Perine bölgesi vazgeçilmez zevk noktalarındandır.



Boyun Bölgesinin Tamamı: Boyun bölgesi hem kadın hem de erkek için tahrik olunan noktalardan biridir. Ön sevişme sırasında erkeğin boynunu öpmek, onun cinsel ilişkiye daha hızlı bir şekilde hazır olmasını sağlar. Bu noktada dikkat edilmesi gereken nokta öpücüklerin hafif şiddette olmasıdır. Hatta bazen sıcak bir nefes bile erkeği etkilemeye yeter.



Ense: Erkekler enselerine dokunulmasından ve bu bölgenin öpülmesinden tahrik olurlar. Erkeğin aklında seks yokken arkasından yaklaşılarak omuzlarına masaj yapılması ve bu sırada ensesine hafif öpücükler kondurulması onun hızlıca tahrik olmasını sağlayacaktır. Ayrıca ön sevişme esnasında erkeğin ensesine parmak uçlarınızla masaj da yapabilirsiniz. Bu bölgeye yapılan yumuşak dokunuşların afrodizyak etkisi vardır.



Avuç İçleri: Ellerin içleri, dışlarına göre daha hassastır. Hatta pek çok Uzak Doğu masaj tekniğinde de avuç içlerinde odaklanılır. Erkeğin avuç içlerine parmak uçlarınızla dairesel bir şekilde masaj yaparak beyninde seks sinyallerinin uyanmasını sağlayabilirsiniz.



Testislerin Birleşim Çizgisi: Testisler erkeğin uyarılması için oldukça etkilidir. Özellikle iki testisin birleştiği nokta erkeklerin en önemli zevk noktalarından biridir. Seks sırasında iki testisin birleştiği ince çizgiye küçük dokunuşlarda bulunarak erkeğin çok daha yüksek haz duymasını sağlayabilirsiniz.



Alt Dudağın Kenarı: Erkeklerin ön sevişmeden hoşlanmadıkları ve bunu sadece kadın için yaptıkları gibi yanlış bir inanış vardır. Aslında erkeklerin tahrik olması ve sekse hazırlanmaları için de ön sevişme elzemdir. Güzel bir öpüşme ve alt dudağın kenarının hafifçe öpülmesi erkeği tahrik etmek için oldukça etkilidir.



Bel Çukuru: Bel çukuru kadınlar için olduğu kadar erkekler için de uyarıcı bir bölgedir. Bel çukurunu öperek ya da bu bölgeye yumuşak bir şekilde dokunarak erkeğin aldığı zevki arttırabilirsiniz.



Kulak Memeleri: Ön sevişme sırasında kulak memelerini hafifçe öpmek ve sert olmayan ısırıklarla uyarmak erkeğin aldığı hazzı arttırır. Dudaklarla başlayın, boyunla devam edin ve kulak memesine doğru ilerleyin. Erkeğinizin süratli bir şekilde sekse hazır olduğunu göreceksiniz.



Göğüs Uçları: Kadınların göğüs uçlarından aldıkları zevk bilinir ama bu bölge erkeklerde nedense ihmal edilir. Halbuki göğüs uçları erkek için de önemli bir zevk noktasıdır. Seks sırasında partnerinizin göğüs uçlarını öperek ve bu bölgeyi hafifçe ısırarak erkeğinizin aldığı hazzı arttırabilir ve onu daha fazla tahrik edebilirsiniz.



Kasıklar: Karnın alt bölümünden başlayarak penise kadar uzanan kasık bölgesi erkeklerin en çok zevk aldığı noktalardan biridir. Bu bölgeyi parmak uçları ya da dudaklarla uyarmak erkeğin aldığı zevki ve yaşadığı orgazmın yoğunluğunu şiddetlendirecektir.



Kaynak: elele.com.tr

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.