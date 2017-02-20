Erkeklerle ilgili bilinmeyenler!

Onların esrarengizlikleri, anlayışsızlıkları ve açıklanamayan davranışlarının altında yatan gizli gerçekler....

Gecce Erkek - 20 Şubat 2017 15:24

Çoğu zaman davranışlarındaki garipliklere anlam veremediğimiz erkekler ile ilgili cevaplanmayan sorular sorarken buluruz kendimizi. İşte kadınların dilinden erkekler hakkındaki gerçekler...





"Onlar yattıkları her kadını sevmezler ve sevdikleri kadınlarla yatmazlar."



"Erkeği erkek yapan kadındır."



"Erkekler şaraba benzer, geçen yıllar kötülerini ekşitir, iyilerini olgunlaştırır."



"Bir sürü erkek başarısını ilk karısına borçludur. İkinci karısını da başarısına."



"Birlikte sokakta yürüyorduk. Bir kızla göz göze geldi ve deli gibi aşık oldu. Kız güneş gözlüğü takıyordu."



"Erkekler, bir takım elbise bile seçemeyecekleri kadar loş ışıkta bir kıza aşık olmuştur."



"Bir erkekle evlenmek uzun süredir vitrinde gözünüze takılmış bir şeyi satın almaya benzer. Çok hoşunuza gider ama eve gelir gelmez evdeki hiçbir şeye uymadığını fark edersiniz."



"Sokakta hiçbir zaman kel ve şişman bir kadınla yürüyen bir erkek göremezsiniz."



"Erkekler yarım düzine plağı bulunan bir gramafon gibidirler. Kısa sürede bu plakların tümünden bıkarsınız ama her konuk geldiğinde masada oturup onları bir daha dinlemek zorunda kalırsınız."



"Erkekler büyüyüp olgunlaşmaz, yalnızca boyları uzar."



"Erkek evlenene kadar eksik bir erkektir. Evlendiğinde ise artık bitmiştir."



"Eğer kendiniz hakkında konuşursanız, erkek sıkıcı olduğunuzu düşünecektir. Eğer başkaları hakkında konuşursanız dedikoducu olduğunuzu düşünecektir. Eğer kendisi hakkında konuşursanız, dünyanın en zeki ve hoş sohbet kadını olduğunuzu düşünecektir."



"Niçin bir erkeğe psikanaliz yapmak bir kadına yapmaktan daha kolaydır? Çünkü çocukluğa geri dönmeleri hiç vakit almaz. Zaten hep oradadırlar."

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