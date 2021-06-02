Erkenci Kuş ve Bay Yanlış'tan yeni rekor!

İtalya’da fenomen olan Erkenci Kuş, yayınlandığı Canale 5’de final bölümüyle üç milyon izlenme, 20.4 izlenme payı alarak ülkede şimdiye dek izlenen en yüksek izlenme oranı ve sayısına ulaşan dizi olarak rekor kırdı.4“Erkenci Kuş”un final bölümünün yayınlanmasının ardından İtalya, 2021 yaz sezonuna “Bay Yanlış” ile girdi. İlk bölümüyle milyonları ekran başına toplamayı başaran dizi 2 buçuk milyona yakın izleyici ile 18.9 izlenme payı alarak yeni bir rekora ulaştı.Her iki dizinin de yapımcılığına imza atan Gold Film’in dizileri İtalya’da adeta birbirleriyle yarışıyor.