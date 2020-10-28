Erol Bulut'tan Furkan Palalı'ya doğum günü sürprizi

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fikret Fekeli karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Furkan Palalı yeni yaşına birbirinden farklı sürprizlerle girdi. Hayranlarının kutlama mesajlarının yanı sıra Furkan Palalı’yı en çok mutlu eden sürpriz, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’tan geldi.Gönderdiği video mesajıyla ünlü oyuncunun doğum gününü kutlayan Erol Bulut, Fenerbahçe taraftarı olan Furkan Palalı’ya mutlu yaşlar diledi. Başarılı teknik direktörün mesajını sosyal medyasında paylaşan ünlü oyuncu, ‘’Erol Hocam hep birlikte güzel günlere, şampiyonluklara’’ notunu düştü. Furkan Palalı hayranları ise, yakışıklı oyuncunun Adana’da kaldığı otele çok sayıda hediye gönderirken, sosyal medyada da mesaj yağmuruna tuttu.