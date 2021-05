Erol Evgin’in ‘Sevdiklerim’ dediği şarkılar!

Erol Evgin, 9 şarkıdan oluşan “Sevdiklerim” albümünde sanatçı dostlarının unutulmaz şarkılarını kendine has yorumuyla seslendirdi. Albümün sürprizi ise sözleri Dr. Selma Çuhacı’ya, müziği Erol Evgin’e ait olan yepyeni bir şarkı olan ‘Vedasız Aşklar’ oldu.“EROL EVGİN PRODÜKSİYON” yapımı olan “Sevdiklerim” albümünde ayrıca söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait “Yazık”, “Kaybolan Yıllar”, “El Gibi”, söz ve müziği Can Temiz’e ait “Bir Pazar Kahvaltısı”, sözleri Sıla’ya, müziği Fatih Ahıskalı’ya ait “Yan Benimle”, söz ve müziği oğlu Murat Evgin’e ait “Mektup”, söz ve müziği Şemi Diriker’e ait “Unutama Beni”, sözü Mehmet Teoman’a, müziği Cenk Taşkan’a ait “Beni Benimle Bırak” isimli şarkılar mevcut.Albümün çıkış şarkısı “El Gibi” olan “Sevdiklerim” albümünün kayıtlarında Evgin’e, akustik bir sound ile Firuz İsmailov’un yönettiği Erol Evgin Orkestrası eşlik etmiş.Universal Music Turkey etiketiyle çıkan albümün kapak fotoğrafında Yaşar Saraçoğlu, iç kapak ve imaj fotoğraflarında İlker Özlü imzası var.“Sevdiklerim” albümündeki şarkılar Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde kliplendirilmiş.Albümünün 3. klibi “Kaybolan Yıllar” isimli şarkıya çekilirken,Sanatçı bu şarkı ile ‘Yıl 1977… Babamı kaybetmiştim. Bu şarkıyı dinlerken hem gözyaşlarımı tutamaz hem de teselli bulurdum” sözleriyle, söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan “Kaybolan Yıllar” isimli şarkının kendisi için de özel bir şarkı olduğunu anlatan Erol Evgin, 9 şarkıdan oluşan “Sevdiklerim” albümünde sanatçı dostlarının unutulmaz şarkılarını, duygularını katarak yorumladı.2019 yılında sahnede 50.yılını yurdun birçok yerinde verdiği sayısız konserler ile kutlamış, Erol Evgin’i geçen yıl pandemi şartlarında keyif ile Harbiye Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde izlemiştik, sanatçının şimdilerde her şey normale döner ise ilk konseri 06 Kasım 2021 tarihinde Bostancı Gösteri Merkezinde gözüküyor, ama hayat belli mi olur bir bakarsın Temmuz, Ağustos da sanatçı ile konserlerde buluşuruz.