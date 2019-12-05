Erol Köse, Antep geccekondularından rap star buldu!

Erol Köse, "Bu çocuk ASİ gerçek getto underground, yıllardır Gaziantep geccekondularında sihirli isyankar sözlerini rapa dönüştürmüş olup Etiler'de oturup rap yapan ABD özentisi marka düşkünü rapçilerden değil, gerçek bir sokak adamı, fakirlikle boğuşurken yazdıklarını yaşamış, yanına da işbirliği yaptığm sayın Polat Yağcı kardeşimin ekibinden CEYHUN ÇELİKTEN katıldı. Söz, beste, aranjeyle müthiş destek verd. İkili feat oluştu ve ÇUKUR çok beğendi, tam 6 dakika çaldı. Bu bir ilktir ve trendlerde zirveye çıktı.Gençler gerçek yaşanmış rapçileri seviyor biz de destek veriyoruz. Bu konuda Polat Yağcı tüm gücünü ortaya koydu hakkını teslim etmeliyim.. Onsuz başaramazdım.. Yakında yeni sürprizler yolda diyerek noktayı koymuştur. Şarkı İREM HAYKIR yönetmenliğinde BALAT ‘ın Çukur mahallesınde kliplendirildi.Tüm dijital platformlar ve radyo TV'lerde yayına başladı.." dedi.