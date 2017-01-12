Ersan Gülüm yeniden Beşiktaş'ta!
Geçtiğimiz yıl ara transfer sezonunda Çin'e gönderilen Ersan Gülüm yeniden Beşiktaşlı oldu.Futbol - 12 Ocak 2017 14:16
Beşiktaş'ta oynayan Ersan Gülüm geçen sezon devre arasında Çin'in Hebei China Fortune takımına transfer olmuştu. 1 yıl sonra Beşiktaş, eski futbolcusu Ersan Gülüm ile yeniden anlaştı...
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Beşiktaş, Ersan Gülüm
FUTBOL HABERLERİ
- Süper Lig'in 17. hafta programı ve hakemleri!
- Olcay Şahan Trabzonspor'da
- FIFA'dan Dünya Kupası için flaş karar
- Fenerbahçe- Partizani Tirana maçı hangi kanalda saat kaçta?
- Galatasaray Arabistan'da dağıldı!
- Trabzonspor'da 3 ayrılık
- Garry Rodrigues Galatasaray'da!
- Antalyaspor Eto'o için kararını verdi
- Matej Mitrovic, resmen Beşiktaş'ta! İşte ücreti
- Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'da