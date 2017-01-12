Ersan Gülüm yeniden Beşiktaş'ta!

Geçtiğimiz yıl ara transfer sezonunda Çin'e gönderilen Ersan Gülüm yeniden Beşiktaşlı oldu.

Futbol - 12 Ocak 2017 14:16
Ersan Gülüm yeniden Beşiktaş'ta!
Beşiktaş'ta oynayan Ersan Gülüm geçen sezon devre arasında Çin'in Hebei China Fortune takımına transfer olmuştu. 1 yıl sonra Beşiktaş, eski futbolcusu Ersan Gülüm ile yeniden anlaştı...
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