Erzurum Kitap Fuarı açıldı

Erzurum Kitap Fuarı kapılarını açtı. Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Kitap Fuarını ilk  başlatırken yayınevlerini para vererek getirtmiştik. Bu yıl ise 173 yayınevi ücret almadan geldi. Erzurumluları 130 seçkin yazar ve şairle buluşturacağız" dedi.

Kültür-Sanat - 28 Nisan 2017 19:01
Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki Kitap Fuarının açılış törenine Vali Seyfettin Azizoğlu, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve davetliler katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen şunları söyledi:

"2014 yılında Kitap Fuarını ilk düzenlediğimiz zaman para vererek yayınevlerini getirtmiştik. Ama 2, 3 ve 4'ncüsünde para vererek değil, gönüllü olarak geldiklerini görüyoruz. Bu yıl ise 173 yayınevi ücret almadan geldi. Erzurumluları 130 seçkin yazar ve şairle buluşturacağız. Bir şehre asıl kimliğini veren, değer kazandıran o kentin tarihi ve kültürel mirası gelir. Erzurum geçmişte 32 medresesi olan, bugün ise 2 devlet üniversitesi olan tarihi köklü şehir. İstanbul ve İzmir'den sonra en çok katılımın olduğu en çok kitabın satıldığı bir fuar Erzurum'da."

'YEGANE KAYNAK KİTAPLARDIR'

Vali Seyfettin Azizoğlu ise törende yaptığı konuşmada, "Kitapla büyüyen bir medeniyetin insanları, kitapla bu dünyaya yeniden bir düzen verecekler. Yeni dünya medeniyetinin kuruluşuna öncülük edeceklerdir. O sebeple kitaplar bizlerin vazgeçemeyeceği dostlarıdır. Bilgileri öğreneceğimiz tek ve yegane kaynak kitaplardır" dedi.

Konuşmaların ardından, 10 gün süreyle açık olacak kitap fuarının kurdelesi protokol tarafından kesildi.

Kaynak: DHA
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