Esenler Belediyesi'nde tiyatro şöleni!

Esenler Belediyesi Yusuf Has Hacip Kültür Sanat Sezonu'nda yetişkin ve çocuk tiyatrolarıyla tiyatro severlerin yüzünü güldürüyor.

Kültür-Sanat - 06 Şubat 2017 12:45

Şubat ayı boyunca Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde hem çocuklar hem de yetişkinler için oyunlar sergilenecek.



ŞUBAT AYI ETKİNLİKLERİ

Serzeniş Yetişkin Tiyatrosu 10 Şubat 2017 Cuma 20.00

Yürekteki Güç Çocuk Oyunu 11 Şubat 2017 Cumartesi 13:00

Kim Akıllı Yetişkin Tiyatrosu 17 Şubat 2017 Cuma 20.00

80 Günde Devri Alem Çocuk Oyunu 18 Şubat 2017 Cumartesi 13:00

Sevgili Doktor Yetişkin Tiyatrosu 24 Şubat 2017 Cuma 20.00

Papillon Çocuk Oyunu 25 Şubat 2017 Cumartesi 13:00

Mihmandar Genç Şirkete Karşı Çocuk Oyunu 28 Şubat 2017 Salı 20.00

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