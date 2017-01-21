Esenyurt'ta polise ateş açıldı!

FLAŞ! Esenyurt'ta polise ateş açıldı.

Yaşam - 21 Ocak 2017 10:31
Esenyurt'ta polise ateş açıldı!
(DHA) - ESENYURT'ta polise ateş açan bir kişi, polisin karşılık vermesi üzerine olay yerinde el bombası, silah ve çanta bırakarak kaçtı. lay saat 09.45 sıralarında meydana geldi. Polis aracına ateş açan bir kişiye araçtaki polisler karşılık verdi. Kısa süreli çatışma sonrası saldırgan olay yerinde silahını ve bir el bombası ile çantasını bırakarak kaçtı. Saldırıda ölen yada yaralanan olmadı. Polis eşkali belirlenen saldırganı yakalamak için operasyon başlattırken olay yerindeki çanta ve el bombası için bomba uzmanı ekipler çağrıldı.
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Bağlantılar: Esenyurt

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