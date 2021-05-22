Eser-Berfu Yenenler yolda kaldı

Kuzey ve Mete adında iki çocukları olan Eser Yenenler-Berfu Yenenler çifti, eylül ayına kadar Alaçatı'da kalacak. İkili, taşınmadan önce villayı kontrol etmek için günübirlik Alaçatı'ya gitti.İstanbul'daki evlerinden çıktıktan beş dakika sonra araçlarının lastiği patlayan ünlü çift, soluğu tamirhanede aldı. İki saatlik rötardan sonra tekrar yola koyulan ikili, daha sonra üç ay kalacakları villayı kontrol etti.Berfu Yenenler, Instagram hesabından villanın fotoğrafını paylaşarak, "Eylüle kadar evimiz. Ama 10 gün sonra tamamen taşınacağız" mesajını yazdı.