Eser West ve Cansel Çördük fena kapıştı

Kısmetse Olur'un ünlü çifti Eser West ile Cansel Çördük yaka paça kavga etti.

Magazin - 14 Ocak 2017 08:00
Eser West ve Cansel Çördük fena kapıştı
Kısmetse Olur adlı yarışma programıyla ünlenen ve bu sene Survivor’a gidecek olan Eser West, sevgilisi Cansel Çördük’le doğum günü partisine katıldı.

Sabah 04.00 sularında mekandan şiddetli bir şekilde kavga ederek ayrılan çift, objektife de yansıdı.

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Kaynak:hurriyet.com.tr
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Eser West ve Cansel Çördük fena kapıştı