Kısmetse Olur adlı yarışma programıyla ünlenen ve bu sene Survivor’a gidecek olan Eser West, sevgilisi Cansel Çördük’le doğum günü partisine katıldı.
Sabah 04.00 sularında mekandan şiddetli bir şekilde kavga ederek ayrılan çift, objektife de yansıdı.
Video...
Video...
Kaynak:hurriyet.com.tr
Eser West ve Cansel Çördük fena kapıştı
Kısmetse Olur'un ünlü çifti Eser West ile Cansel Çördük yaka paça kavga etti.Magazin - 14 Ocak 2017 08:00
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Eser West, Cansel Çördük, kavga
MAGAZİN HABERLERİ
- Savcılık Aleyna Tilki için harekete geçti!
- Murat Yıldırım, Kim Milyoner Olmak İster'den ne kadar kazanacak?
- İlker Kaleli soluğu hastanede aldı
- Poyraz Karayel'e yeni oyuncu
- FETÖ'cülükle suçlanan isim "Vatanım Sensin"den çıkarıldı
- Ali İl'i gasp eden sanığa 1 yıl hapis cezası
- "Üç gündür yoğun bakımda, dua edin"
- Hayat Öğretmen'i bekleyen acı sürpriz ne?
- İrem Derici silikon taktırdı!
- Aleyna Tilki fizik notunu paylaşırsa...