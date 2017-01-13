Eser West ve Cansel Çördük fena kapıştı

Magazin - 14 Ocak 2017 08:00

Kısmetse Olur adlı yarışma programıyla ünlenen ve bu sene Survivor’a gidecek olan Eser West, sevgilisi Cansel Çördük’le doğum günü partisine katıldı.Sabah 04.00 sularında mekandan şiddetli bir şekilde kavga ederek ayrılan çift, objektife de yansıdı.Kaynak:hurriyet.com.tr