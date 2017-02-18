"Kısmetse Olur" da büyük sempati kazanan ve şimdilerde de Survivor 2017'de adını duyuran Eser West'in ABD'deki eski eşi Maax West'in Instagram'dan yaptığı cesur paylaşımları dikkat çekiyor.
EVLİLİĞİNİN "FORMALİTE" OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI
Hatırlanacağı gibi "Kısmetse Olur" da Cansel'le evlilik yolunda ilerleyen Eser West'in ABD'de Maax West ile evli olduğu ortaya çıkmıştı. Eser West ise bu evliliğin kağıt üzerinde bir formalite evliliği olduğunu açıklamıştı.
İşte Maax West'in Instagram'dan yaptığı cesur paylaşımlar:
Kaynak: gazetevatan.com
Eser West'in eski karısından cesur paylaşımlar!
Survivor 2017'nin gözde yarışmacılarından Eser West'in ABD'deki eski eşi Maax West, Instagram'daki cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. İşte Maxx West'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımları...Magazin - 18 Şubat 2017 17:57
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Eser West
MAGAZİN HABERLERİ
- Hadise: Erkekler şöhretimden korkuyor!
- Tolgahan Sayışman bebek için aceleci!
- Demet Şener sivri yanlarını törpüledi!
- Sevgilisini Moskova'ya götürmüş!
- Yiğit Özşener, 'Cesur ve Güzel'de
- Pelin Karahan baby shower partisi yaptı
- Tümer Metin'den Gamze Topuz'u uçuran sürpriz!
- Çağatay Ulusoy'un fotoğrafı Instagram'ı salladı!
- Charlotte McKinney'in Miami tatili!
- Survivor'dan diskalifiye edilen Eser West'ten ilk paylaşım!