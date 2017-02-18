Eser West'in eski karısından cesur paylaşımlar!

Survivor 2017'nin gözde yarışmacılarından Eser West'in ABD'deki eski eşi Maax West, Instagram'daki cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. İşte Maxx West'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımları...

Magazin - 18 Şubat 2017 17:57
Eser West'in eski karısından cesur paylaşımlar!
"Kısmetse Olur" da büyük sempati kazanan ve şimdilerde de Survivor 2017'de adını duyuran Eser West'in ABD'deki eski eşi Maax West'in Instagram'dan yaptığı cesur paylaşımları dikkat çekiyor.

EVLİLİĞİNİN "FORMALİTE" OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Hatırlanacağı gibi "Kısmetse Olur" da Cansel'le evlilik yolunda ilerleyen Eser West'in ABD'de Maax West ile evli olduğu ortaya çıkmıştı. Eser West ise bu evliliğin kağıt üzerinde bir formalite evliliği olduğunu açıklamıştı.

İşte Maax West'in Instagram'dan yaptığı cesur paylaşımlar:

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Kaynak: gazetevatan.com
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