Eser West'ten Cansel Çördük'e imalı cevap!

Magazin - 12 Mayıs 2017 21:05

Kısmetse Olur programıyla adını duyuran ve Eser West'le 10 Mart'ta ayrılık kararı alan Cansel Çördük'ün Instagram hesabı hack'lendi.Instagram hesabı hacklenen Cansel Çördük'ün Barcelona'da top koşturan yıldız futbolcu Arda Turan ile olan yazışmaları sosyal medyaya düştü. Ayrıca Cansel Çördük'ün Eser West'ten 9 haftalık hamile olduğu iddia edildi.Ardından eski sevgilisi Eser West Instagram hesabından "Its Not mine" (benim değil) yazıp biberon ve bebek emojisi koyarak bebeğin kendisinden olmadığını ima etti. Eser West, bir diğer paylaşımında ise "Arda Tırman" yazarak göndermede bulundu.Cansel Çördük 1995 yılında Antalya'da dünyaya geldi.Cansel Çördük, üniversite için Antalya'dan İstanbul'a gelerek burada yaşamını sürdürmeye başladı. İstanbul Kültür Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde Eğitim alan Cansel Çördük, okulunu bitirdikten sonra evlenerek bir yuva kurmak istediğini söylemişti.Eser West Kısmetse Olur'da Cansel Çördük ile yaşadığı ilişkiyle çok konuşulmuştu.