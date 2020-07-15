Eser Yenenler, Çağatay Ulusoy'un yerine göz dikti!

Eser Yenenler'in çocukluğu Instagram'ı salladı!

İşte Eser-Berfu Yenenler çiftinin tanışma hikayesi!

Eser-Berfu Yenenler çiftinin oğlunun iç ısıtan anları

Eser Yenenler, YouTube kanalından “Ailenizin şişmanı zayıflıyor” başlığıyla bir video yayınladı. Yenenler, kendisine yıllardır yapılan ‘şişman’ şakasından çok sıkıldığını belirterek, 90 gün sürecek bir diyete başladığını açıkladı.“Bu kilo işini kapatıyorum. Çok önceden alınmış bir kararla hayırlısıyla kilo derdinden kurtuluyoruz. Spor hocamızla anlaştık, diyetimiz de belli. Çocuk büyüdü, evlendik, evimiz güzel oldu, stres bitti. Artık konstantre bir şekilde bu işi halledeceğimiz döneme geldik.Düğünümde hayatımdaki en şişman halimdeydim. Şu an bile ondan daha zayıfım ama şu an bile kilom çok… Diyetimin ilk haftası bitti. Başlangıç kilom 137.9… Hedefimiz 110 kilo olmak. 1 Temmuz’da diyete başladım, 1 Ekim’de bitecek. Daha sonra hedef iki haneli kilolara düşmek.Kilo vermek zorundayım çünkü çok kırıcı anlar yaşıyorum. ‘Kırıcı’ derken gerçek anlamda kırıcı… Oturmaya çalışırken koltuğu kırdım. Eşim bu kez diyette bana çok destek oluyor.Kuzey ile yürüyüş yapıyoruz. Artık zayıflamamız lazım. Bu kilo meselesiyle en çok eşim uğraşıyor çünkü ben yıllarca ‘şişman’ linci yemeye alıştım ama benimle birlikte o da linç yiyor.Herkese ‘şişko’ diyor, artık alınmaya başladım. Bütün yorumlar gerçekten çok kırıcı olmaya başladı son dönemde. Kilo vermek isteme sebebimi söyleyeyim. Kuzey doğduğunda Berfu otururken kucağıma verdi. Ben de Kuzey kucağımdayken kalkmaya çalışırken belim burkuldu. Zaten fıtığım da var. İşte bu adama kilo verdirir.Şişman mizahının odağındaki Eser, zayıflıyor artık. Çağatay Ulusoy kilo almış da, bana benzemiş de… Bu güzel bir şey. Ülkede bir Çağatay Ulusoy boşluğu var. O ben olurum, heyecanlıyım. Televizyonda terlemekten de çok sıkıldım. Bunun gerçek anlamda tamamen değişmesini istiyorum.”Eser Yenenler, bir haftada 3 kilo vererek, 137’den 134 kiloya düştüğünü de ifade etti. (Kaynak: sozcu.com.tr)