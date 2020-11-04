Eser Yenenler korona virüsü yendi!

Korona virüse yakalanan Eser Yenenler, sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Testinin negatif çıktığını duyuran 36 yaşındaki oyuncu, "Bu zor dönemde gündemi meşgul etmek istemedim ancak çok fazla soran oluyor. Son yapılan covid testim negatif çıktı. Atlattık çok şükür. Herkese sağlıklı günler dilerim. Lütfen sizler de dikkat edin" mesajını paylaştı.