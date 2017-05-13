Şarkıcı Oğuzhan Koç yeni yaşını sevgilisi oyuncu Yağmur Tanrısevsin ve yakın dostlarıyla kutladı.
Komedyen Eser Yenenler kutlamaya ait fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı. Murat Boz ile Aslı Enver arasındaki geriliminin nedeni olarak gösterilen Eser Yenenler'in paylaşımına takipçilerinden yorum gecikmedi.
Bir takipçisi 'Ayırmanın tam vakti. Hemen fiştekle' dedi, başka bir takipçisi ise yardım istedi: "Abi 1 senedir kız arkadaşım var. Ayrılmak istiyorum. Sana zahmet bee"
Eser Yenenler paylaştı, yorum gecikmedi...
Eser Yenenler, Oğuzhan ile Yağmur'un fotoğrafını paylaştı, yorum gecikmedi...Magazin - 13 Mayıs 2017 20:05
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