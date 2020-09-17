Yenenler, savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde, ismine açılmış çok sayıda sosyal medya hesabı bulunduğunu ve bu hesaplarda kendisine ait fotoğraf ve bilgilerle, bilgisi ve izni olmadan paylaşımlar yapıldığını belirtti.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Günaydın'ın haberine göre; Savcılığa başvuran ünlü oyuncu, sahte sosyal medya hesaplarından özel hayatının ifşa edildiğini, bu paylaşımlar sebebiyle hakarete ve tehdide maruz kaldığını söyledi.
Yenenler, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne de başvurarak sahte adreslere erişimin engellenmesini talep etti. (Kaynak: aksam.com.tr)
Eser Yenenler savcılığa koştu: Beni taklit ediyorlar!
Oyuncu Eser Yenenler, sosyal medyada kendi adıyla oluşturulan sahte hesaplar için savcılığa koştu. Yenenler, kendisine ait olmayan paylaşımlar yapıldığını ve zor duruma düşürüldüğünü belirterek bu kişilerin bulunup cezalandırılmasını istedi.
17.09.2020 18:28 Magazin