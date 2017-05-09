TV8'de yayınlanan "3 Adam"ın sunucularından Eser Yenenler, ünlü popçu Murat Boz ve sevgilisi oyuncu Aslı Enver'in ayrılıklarına sebep olmasına dair eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi.
İşte Eser Yenenler'in Instagram'dan yaptığı o açıklama:
Büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı-oyuncu Murat Boz ve sevilen komedyen-sunucu Eser Yenenler geçtiğimiz günlerde Emirgan'da bir mekanda eğlenmişlerdi.
İkilinin yanlarında Murat Boz'un 1.5 yıllık sevgilisi Aslı Enver yoktu. Mekana sonradan dahil olan işte Benim Stilim yarışmacıları Bahar Candan, Nihal Candan ve arkadaşları Özge Bitmez ile geceye Eser Yenenler'in villasında devam etmişlerdi. Bu olay sonrası Murat Boz ile Aslı Enver'in ayrıldığı iddia edilmişti.
Eser Yenenler, 'yuva' yıkan eleştirilerine yanıt verdi!
Eser Yenenler, Murat Boz ve Aslı Enver'in ayrılmasına neden olduğu yönündeki eleştirilere sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla cevap verdi.Magazin - 09 Mayıs 2017 23:30
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