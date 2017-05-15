Basın mensuplarına gelen istihbarat ve sonrasında Eser Yenenler'in villasının önünde 05.30'da Nihal - Bahar Candan kardeşler ve kız arkadaşlarının görüntülenmesi ihanet iddialarını gündeme getirmişti Partiye katılan ve 1,5 yıldır Aslı Enver'le beraber olan Murat Boz'un ilişkisinin olay sonrası tamamen bittiği gündeme gelmişti. Olaya ev sahipliği yapan Eser Yenenler ise sosyal medyada eleştirilerin odağında yer almaya devam ediyor. Kendisini "Adım yuva yıkan kadına çıktı. Ben yuva yıkmaya kalksam en yakından başlarım. Oğuzhan 2 yılı devirdi" diyerek savunan Yenenler, son olarak kankası Oğuzhan Koç'un sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'in doğum gününden görüntü paylaştı. Eser Yenenler'in paylaştığı iki sevgilinin mutlu görüntüsünün altına şok mesajlar yazıldı. Ünlü oyuncu "Ayırmanın tam zamanı, hemen fiştekle" yazılı o mesajları sosyal medyadan paylaştı. Bir mesaj ise özellikle dikkat çekti:
"Abi 1 senedir kız arkadaşım var, ayrılmak istiyorum, sana zahmet be."
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
Eser Yenenler'e gelen şok mesajlar!
Eser Yenenler'in önceki çarşamba Levent Levazım'daki villasının Bodrum katında verdiği partinin yankıları sürüyor.Magazin - 15 Mayıs 2017 18:07
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