Eser Yenenler'in aşk pozu!

Komedyen Eser Yenenler, sevgilisi Dila Tarkan ile beraber Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Magazin - 22 Ocak 2017 03:45
Eser Yenenler'in aşk pozu!
İkiliye Dila Tarkan'ın sevimli köpeği "Peanut" da eşlik etti. Alışveriş merkezine erken saatlerden gelen Dila Tarkan, bir süre kız arkadaşı ile beraber alışveriş yaptıktan sonra, sevgilisi Eser Yenenler de eşlik etti. İkilinin mutlu ve neşeli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.


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