Eser Yenenler'in gergin geccesi!

Magazin - 08 Mayıs 2017 09:02

Murat Boz'la ev buluşması olay olan Eser Yenenler önceki akşam İbrahim Büyükak'la birlikte yine gecce gezmesindeydi. Etiler'de görünen Eser Yenenler oldukça keyifsizdi. Karşısında muhabirleri görünce hepten neşesi kaçtı. İbrahim Büyükak ise magazin muhabirlerinin görüntü almasını engellemeye çalıştı. Çakırkeyf olduğu gözlenen Eser Yenenler “Nihal-Bahar kardeşlerle aranız nasıl?” şeklindeki sorular karşısında iyice gerildi. Aynı saatlerde Nihal-Bahar Candan kardeşler de geccelerdeydi. Harbiye'de bir kulübe girerken görüntülenen kardeşler, “Murat Boz o partideki birçok kişiyi tanımadığını söyledi. Siz bir araya geldiniz mi?” sorularına cevap vermedi. Bu sırada Bahar kardeşi Nihal'e dönerek şöyle söyledi: “Tek kelime bile etme. Asla konuşmayacağız. Çabuk içeri girelim”İŞTE O GÖRÜNTÜLER: